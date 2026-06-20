Odluka o oduzimanju odlikovanja izazvala je oštru reakciju u Kijevu, a ukrajinski oficir Budanov se odriče svog odlikovanja u znak protesta.

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Odluka poljskog predsjednika Karola Navrockog da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najviše poljsko odlikovanje, Orden bijelog orla, izazvala je oštru reakciju u Kijevu i dovela do novih tenzija u odnosima dvije savezničke zemlje.

Kao direktan odgovor na ovaj potez Varšave, ukrajinski oficir Kirilo Budanov javno se odrekao svog odlikovanja, Zlatnog oficirskog krsta Ordena "Za zasluge pred Poljskom", koji mu je uručen prošle godine.

Odluku poljskog predsjednika okarakterisao je kao "neprijateljski čin" i "poklon moskovskom agresoru" koji bi Rusija mogla da iskoristi protiv obije države.

U objavi se naglašava da kompleksna i često tragična zajednička istorija Poljske i Ukrajine ne bi smela da bude predmet "grubih političkih spekulacija", uz poruku da Ukrajina zadržava pravo na sopstveno nacionalno sećanje i dostojanstvo.

"Nažalost, predsjednik Poljske Karol Navrocki pribjegao je neprijateljskom činu prema našem narodu, lišivši predsjednika Ukrajine ranije dodeljenog Ordena bijelog orla.

Bez sumnje, ovo je poklon moskovskom agresoru, koji će on definitivno iskoristiti protiv obije naše zemlje.

Naši narodi imaju dugu istoriju odnosa i različite stranice te istorije – kako herojske, tako i tragične. Međutim, to bi trebalo da bude povod za duboko promišljanje, a ne za grube političke spekulacije. Ukrajina ne govori nijednom drugom narodu kako da uči svoju istoriju. Stoga i mi zadržavamo pravedno pravo na sopstveno nacionalno sećanje i dostojanstvo.

Uvjeren sam da ovaj gest predsjednika Poljske nema veze sa pravdom. Jer, o kakvoj pravdi može biti riječi ako Orden bijelog orla, na primer, još uvek nije oduzet italijanskom fašističkom diktatoru i Hitlerovom saučesniku Benitu Musoliniju?

Ukrajina će, bez sumnje, dati ocjenu ovog događaja. Ali uprkos svemu, mi ćemo nastaviti da čvrsto stojimo na principima otvorenog partnerstva sa svim našim saveznicima. Međutim, to partnerstvo mora biti ravnopravno i zasnovano na principima uzajamnog poštovanja.

Ukrajina će nastaviti da se bori na braniku odbrane cijele Evrope, uključujući i Poljsku, plaćajući za to najvišu cijenu.

Ali kao i bilo koji drugi Ukrajinac, ne mogu da ostanem po strani i samo posmatram kako se protiv naših građana bezrazložno i vještački pokreće zamajac mržnje.

S obzirom na to, odričem se Zlatnog oficirskog krsta Ordena "Za zasluge pred Poljskom", kojim me je prošle godine odlikovao predsjednik Poljske. Siguran sam da ukrajinsko društvo – i vojska i civili – deli iste emocije i da će podržati ovaj korak. Slava Ukrajini!", napisao je Kirilo Budanov na mreži "X".

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла.



Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн.



Наші…pic.twitter.com/tZMyl9gRWh — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov)June 20, 2026

Podsjetimo, poljski predsjednik Karol Navrocki nazvao je odluku Ukrajine krajem prošlog mjeseca da jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA) "skandalnom", "neshvatljivom“ i "duboko razočaravajućom", prenosi BBC.

Navrocki je naglasio da diplomatski spor neće uticati na podršku Poljske Ukrajini protiv Rusije.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je potez Varšave, nazvavši ga "strateškom greškom" i "nepoštovanjem".

Mnogi u Ukrajini smatraju UPA, koja je postojala 1940-ih i 1950-ih, herojima koji su se borili za ukrajinsku nezavisnost protiv Sovjetske Crvene armije, kao i nacističke Njemačke i poljskih vlasti. Zato je za Ukrajince titula „Heroji Ukrajinske ustaničke armije“ velika čast.

Poljska, međutim, optužuje UPA za genocid nad etničkim Poljacima u Volinji (sada Volinj u Ukrajini) 1943-45. godine.

(MONDO)