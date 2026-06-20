Tenzije ponovo eskaliraju na jugu Libana, dok Vašington strahuje da bi sukob mogao ugroziti širi mirovni sporazum sa Iranom

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Manje od 24 sata nakon proglašenja novog primirja između Izraela i Hezbolaha, na jugu Libana ponovo su izbili sukobi, a prema navodima libanskih medija, najmanje 11 osoba je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da su izraelski ratni avioni, dronovi i artiljerija gađali više lokacija u okolini grada Nabatieh, dok je izraelska vojska navela da je djelovala protiv „terorističkih ciljeva Hezbolaha“ nakon što je ta grupa ispalila više desetina projektila na izraelske snage u južnom Libanu.

At least five people were killed in Israeli airstrikes and drone attacks in southern Lebanon on Saturday.pic.twitter.com/IbvKOmi0l9 — Clash Report (@clashreport)June 20, 2026

Situacija je izazvala zabrinutost međunarodne zajednice, a administracija američkog predsjednika Donald Trump upozorila je da bi nastavak sukoba mogao ugroziti širi mirovni sporazum između SAD i Irana.

U međuvremenu, američki izaslanik Steve Witkoff putuje u Švajcarsku na razgovore sa iranskim predstavnicima, s ciljem očuvanja postignutih dogovora.

Visoki zvaničnik Hezbollah Hasan Fadlah poručio je da grupa zadržava pravo na odgovor ukoliko se izraelske operacije nastave, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pod pritiskom dijela javnosti da nastavi vojnu kampanju.

Sukob je izazvao i ozbiljne humanitarne posljedice. Prema procjenama, oko milion ljudi i dalje je raseljeno, dok su brojne zajednice na jugu Libana pretrpjele velika razaranja tokom višemjesečnih borbi između izraelskih snaga i Hezbolaha.