Razgovori Rusije, Ukrajine i SAD biće nastavljeni iza zatvorenih vrata

Kremlj je danas saopštio da će razgovori u Abu Dabiju između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država biti nastavljeni 1. februara.

„Da, nastavak je 1. februara. To je gruba procjena, ali na tome trenutno radimo“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara.

Peskov je dodao da se pregovori tiču veoma osjetljivog pitanja.

„To su veoma složeni pregovori i javno raspravljanje o bilo kom konkretnom aspektu tokom razgovora je štetno… Verujemo da se sve ovo mora obaviti diskretno, iza zatvorenih vrata, što je i slučaj“, naveo je portparol Kremlja.

Poslije prvih trilateralnih razgovora, koji su održani u petak i subotu, član američke administracije, koji je želio da ostane anoniman, najavio je da će se pregovori nastaviti 1. februara, prenijeli su francuski mediji.