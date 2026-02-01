Zelenski: Spremni smo za sadržajne razgovore i pravedan kraj rata

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da će naredni trilateralni sastanak pregovaračkih timova Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije biti održan 4. i 5. februara u Abu Dabiju.

Zelenski je na mreži Iks naveo da je ukrajinski tim podnio izvještaj o dosadašnjem toku pregovora i da je preciziran termin narednog sastanka. Poručio je da je Ukrajina spremna za sadržajne razgovore i da očekuje da oni dovedu do „pravog i dostojanstvenog kraja rata“.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 1, 2026

Uoči toga, specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof pozdravio je konstruktivne razgovore sa specijalnim izaslanikom Kremlja za ekonomska pitanja Kirilom Dimitrijevim, održane na Floridi. Vitkof je naveo da sastanak ohrabruje i da pokazuje spremnost Rusije da radi na miru u Ukrajini. U američkoj delegaciji bili su i ministar finansija Skot Besent i Džared Kušner, zet predsjednika SAD Donalda Trampa.

I Dimitrijev je ocijenio sastanak kao konstruktivan.

Zelenskijeva izjava ukazuje da je trilateralni sastanak, koji je ranije bio očekivan krajem januara, pomjeren za 4. i 5. februar, što je ranije obrazlagano mogućim promjenama termina zbog zategnutih odnosa između SAD i Irana.

Prva runda pregovora uz učešće ukrajinskih, ruskih i američkih predstavnika održana je u Abu Dabiju 23. i 24. januara, a riječ je o prvim poznatim direktnim razgovorima Kijeva, Moskve i Vašingtona o američkom planu za okončanje rata.