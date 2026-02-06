Ukrajina se priprema za novu fazu razgovora, uključujući trilateralne susrete i konsultacije s evropskim partnerima

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da će ukrajinska delegacija, koja se vraća iz Abu Dabi, po dolasku podnijeti detaljan izvještaj o najosjetljivijim aspektima pregovora, ističući da se o tim temama ne može razgovarati na daljinu.

U video-obraćanju, Zelenski je naveo da se delegacija vraća kasno večeras, te da je sastanak sa njenim članovima zakazan za sjutra.

„Momci se večeras vraćaju u Ukrajinu, a sjutra će uslijediti izvještaj o onim osjetljivim pitanjima o kojima se ne može razgovarati telefonom“, rekao je Zelenski.

Pripreme za narednu fazu pregovora

On je kazao da se Ukrajina priprema za narednu fazu pregovora, uključujući moguće trilateralne sastanke, kao i dodatne razgovore sa evropskim partnerima. Naglasio je da diplomatski napori ostaju prioritet, uz istovremeno suočavanje s vojnim i energetskim izazovima.

Zelenski je poručio da sve državne institucije moraju ostati fokusirane na očuvanje stabilnosti, odbrane i nezavisnosti zemlje.

Aktivna diplomatija u SAD

Govoreći o parlamentarnim aktivnostima u Sjedinjene Američke Države, Zelenski je pohvalio rad predsjednika ukrajinskog parlamenta Ruslana Stefančuka, koji je održao niz sastanaka s američkim zakonodavcima, uključujući predsjednika Predstavničkog doma Majka Džonsona.

„Podrška Ukrajini približava trenutak kada će rat izgubiti smisao za Rusiju“, poručio je Zelenski.

Podsjetimo, predstavnici Ukrajina, Rusija i Sjedinjenih Američkih Država održali su dvodnevne razgovore u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak. Nakon sastanka, strane su se saglasile o prvoj razmjeni zatvorenika nakon pet mjeseci, koja je odmah realizovana.

U zajedničkom saopštenju razgovori su ocijenjeni kao „konstruktivni“ i „usmjereni ka stvaranju uslova za trajni mir“.