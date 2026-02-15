Volodimir Zelenski ima dva uslova za održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski bio je specijalni gost na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, gdje je primio nagradu „Evald fon Klajst“, nakon čega je u svom govoru oštro kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana.

Tokom javnog panela sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, govorio je i o predsjedničkim izborima u Ukrajini, iznijevši dva uslova – privremeni prekid vatre u trajanju od dva mjeseca i paralelno održavanje izbora, kako u Ukrajini, tako i u Ruskoj Federaciji.

Zelenski je pomenuo i američkog predsjednika Donalda Trampa, ističući da vjeruje da je sposoban da to obezbijedi u skorijoj budućnosti.

„Obezbijedite nam prekid vatre, predsjednik Tramp to može da uradi. Natjerajte Putina na to, uspostavite prekid vatre i onda će naš parlament da promijeni zakon kako bismo išli na izbore.

Ako su Amerikancima potrebni izbori u Ukrajini, i ako Rusima takođe trebaju izbori u Ukrajini, mi smo otvoreni za tu ideju. Ali, mi ćemo pristati na prekid vatre zbog Rusije kako bi i oni išli na izbore“, rekao je Zelenski, nakon čega je dobio snažan aplauz.

NOW – Zelensky says that if there is a 2 month ceasefire, and the U.S. wants elections to be held in Ukraine, he is open to that, adding, "But we can also give a ceasefire for Russians if they will do elections in Russia."pic.twitter.com/NmZ5dj2LnE — Disclose.tv (@disclosetv)February 14, 2026

Da podsjetimo, Tramp traži od Zelenskog da raspiše vanredne predsedničke izbore i referendum na 4. godišnjicu rata - 24. februara 2026. U međuvremenu je Zelenski odbio da to uradi na godišnjicu što je javno poručio američkom predsjedniku.