Ruske rakete pogodile šire područje ukrajinske prijestonice u dva navrata, Zelenski apelovao na partnere za hitnu pomoć protivvazdušne odbrane

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Nad ukrajinskom prijestonicom Kijevom danas poslijepodne i u večernjim satima zabilježena su dva napada ruskim balističkim raketama iz sjevernog pravca – prvi nakon 17 časova, a drugi oko 21 sat.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je napade i ponovo pozvao građane da ostanu u skloništima.

„Eksplozije u prijestonici. Kijev je pod napadom balistike. Protivvazdušne snage rade, ostanite u skloništima“, poručio je Kličko.

Vazdušna opasnost u Kijevu proglašena je u 17.25 časova, kada su Vazdušne snage Oružanih snaga Ukrajine prijavile ulazak „brzih ciljeva“ u vazdušni prostor Černigovske oblasti. Ciljevi su se kretali ka Kijevskoj oblasti, a zatim i prema samom gradu. Prema vojnim izvorima, rakete su lansirane iz pravca Brjanska u Rusiji.

Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je ispaljeno između pet i šest raketa, dok su pojedini izvještaji ukazivali na moguće udare u područjima Vasiljkova i Fastova, južno od Kijeva.

Each of our partners must recognize their strength, their ability to support Ukraine and protect lives. Missiles for air defense are needed every single day. Protection against Russian ballistic attacks is needed every single day. Today, ballistic missiles again struck the Kyiv…pic.twitter.com/VSU69nMNs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 8, 2026

Građani su prijavljivali snažne detonacije i gust dim. Kanal „Pravda Vasiljkov“ objavio je u 17.55 časova da je došlo do požara praćenog jakim dimom, uz upozorenje stanovništvu da drži prozore zatvorenim.

Vojni novinar Andrij Capljenko potvrdio je da je Kijevska oblast bila meta raketnog napada.

„Danas je na Kijevsku oblast izveden raketni napad, posljedice se utvrđuju“, naveo je Capljenko.

Drugi napad zabilježen je oko 20.54 časova, kada je Pres služba Vazdušnih snaga upozorila na novu prijetnju balističkim oružjem iz Brjanske oblasti. Prema dostupnim informacijama, putanja raketa kretala se iz pravca Černigova ka Kijevu, a zatim prema Beloj Crkvi i Vasiljkovu.

Capljenko je izvijestio da je u drugom talasu došlo do iznenadnog udara balističkim raketama u Vasiljkovu, dok je novinar Smolij naveo da su u tom napadu upotrijebljene najmanje tri rakete tipa „Iskander“, nakon što je u prvom talasu lansirano šest raketa istog tipa.

Zelenski: Potrebna nam je svakodnevna pomoć PVO

Nakon napada oglasio se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, uputivši apel međunarodnim partnerima.

„Naši partneri moraju da prepoznaju svoju snagu i sposobnost da podrže Ukrajinu i spasu živote. Rakete za protivvazdušnu odbranu potrebne su svaki dan. Zaštita od ruskih balističkih raketa potrebna je svaki dan. Danas su balističke rakete ponovo pogodile Kijevsku oblast. Nijedna zemlja na svijetu ne bi smjela da ostane sama pod ovakvim udarima i u ovakvom ratu. Hvala svima koji su uz Ukrajinu“, poručio je Zelenski.