Zelenski i Tramp razgovarali su o kraju rata u Ukrajini. Da li će Putin prihvatiti ovu ponudu koja može okončati sukob?

Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Na početku pete ratne godine, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je preuzeo inicijativu sa ciljem da konačno okonča sukob. Nedaleko od švajcarske granice možda je upravo postavljen temelj za mir. Grad Evijan, poznat po istoimenoj mineralnoj vodi, poslužio je kao idealno mjesto za pokretanje procesa smirivanja tenzija u ratu u Ukrajini.

Na marginama samita G7 sastali su se ukrajinski predsjednik Zelenski (48) i njegov američki kolega Donald Tramp (80) kako bi razgovarali o završetku sukoba. Tramp, vidno raspoložen nakon proslave rođendana i navodnog napretka u pregovorima sa Iranom, imao je dodatni politički podsticaj. Zelenski je iskoristio taj momenat i ponudio ruskom lideru Vladimiru Putinu (73) "mafijaški dogovor" koji, kako tvrdi, ovaj neće moći da odbije.

Predlog je bio vrlo konkretan: trostrani mirovni sastanak u SAD između Zelenskog, Putina i Trampa.

"Putinu će biti teško da odbije ovu ponudu", izjavio je Zelenski, naročito nakon što je Tramp u telefonskom razgovoru prije samog susreta izrazio optimizam povodom ove ideje.

Vidi opis "Mafijaški pakt" koji Putin neće moći da odbije: Ukrajina nikad bliža miru, evo šta su dogovorili Tramp i Zelenski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ukoliko Tramp nakon razgovora u Evijanu zaista uputi poziv Putinu na mirovni samit, ruski predsjednik će morati da se povinuje. Poziv američkog predsjednika se ne ignoriše, čime bi se konačno prekinulo višegodišnje izbjegavanje ozbiljnih mirovnih pregovora od strane Kremlja. Znakovi popuštanja su već vidljivi - čak je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko počeo da šalje pomirljive poruke i upućuje izvinjenja Kijevu.

Ukrajinska ofanziva i tehnološki iskorak

Dok je Rusija do sada uglavnom tražila izgovore za odlaganje dijaloga, situacija na terenu sve manje ide u prilog Moskvi. Ukrajina pokazuje izuzetnu otpornost, a kijevske snage oslobađaju više teritorija nego što Rusi uspevaju da zauzmu.

Prema izvještajima Instituta za ratne studije (ISW), Moskva na ove neuspjehe odgovara očajničkim potezima - kreiranjem lažnih video-snimaka pobjedničkih parada u navodno osvojenim selima, koji su generisani vještačkom inteligencijom. Istovremeno, gubici na ruskoj strani ostaju katastrofalni. Samo u maju, više od 30.000 ruskih vojnika je ubijeno ili teško ranjeno.

Pored uspjeha na frontu, Ukrajinci prave i značajne pomake u vojnoj industriji. Na sajmu naoružanja u Parizu predstavljene su nove rakete FP-7 i FP-9 ukrajinske kompanije FirePoint. Model FP-9 ima domet od oko 855 kilometara, što direktno omogućava udare na teritoriju Moskve.

Očajnički potezi i kolaps unutar Rusije

Suočena sa ukrajinskim vojnim uspijesima i snažnim diplomatskim pritiskom - uključujući i odluku svih članica EU da zvanično otvore pregovore o članstvu Ukrajine - Rusija djeluje sve nemoćnije. To se ogleda u napadima na kulturna dobra, poput manastira Kijevsko- pečerska lavra, ali i u stravičnim "double tap" napadima u Harkovu. Gađanje spasilaca koji pomažu žrtvama prethodnog raketnog udara predstavlja nesumnjiv ratni zločin.

Kriza se prelila i unutar ruskih granica. U nekadašnjoj energetskoj sili nedavno je proglašena nestašica goriva u čak 21 regionu, što je direktna posledica preciznih ukrajinskih udara na naftna postrojenja. Uz to, zapadne sankcije ozbiljno ugrožavaju održavanje vojne opreme, na šta ukazuje i pad ruskog strateškog bombardera tokom trenažnog leta u Irkutsku.

Novi paket sankcija i nada u Evijanu

Evropska unija uveliko priprema novi, 21. paket sankcija, koji bi trajno zabranio ulazak u Uniju svim ruskim vojnicima koji su učestvovali u agresiji na Ukrajinu. Ipak, to je plan za budućnost - primarni cilj cjelokupne međunarodne zajednice ostaje hitno okončanje rata.

Sve oči međunarodne javnosti ostaju uprte u posledice susreta Zelenskog i Trampa. Evijan bi tako mogao ostati upamćen kao mjesto gdje je postavljen najvažniji kamen temeljac za mir u poslednjih pet godina.

(Blic/MONDO)