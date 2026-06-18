Formalno završen rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku.
Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku je i formalno završen nakon što su obje države u sredu 17. juna "na daljinu" elektronski potpisale Memorandum o razumijevanju koji ima 14 tačaka. Američki predsjednik Donald Tramp je potpisao sporazum tokom državne večere u Versaju u Francuskoj.
Tramp je potpisao sporazum dok je uz njega sjedio francuski predsjednik Emanuel Makron, a iza njega je bio američki državni sekretar Marko Rubio. Tramp je prilikom potpisivanja izjavio da nije bilo lako doći do ovog trenutka i da sada slijede novi pregovori kako bi se vršila primjena Memoranduma o razumevanju.
"Ovo nije bilo nimalo lako", izjavio je Tramp.
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Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila i snimak trenutka kada je i zvanično potpisan Memorandum o razumijevanju. Ovaj sporazum je stupio odmah na snagu.
President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse)June 17, 2026