Kristijan Kiki Aslanović je ubijen u Barseloni ispred zgrade policijske stanice.

Izvor: Printscreen/elperiodico.com

Kristijan Kiki Aslanović (45) je ubijen 10. juna u Barseloni u Španiji ispred zgrade Nacionalne policije, prenosi "Kurir" saznanje belgijskih medija. On je ranije bio osuđivan u Antverpenu i bio je na potjernici.

Odrastao je u Antverpenu i 2017. godine je završio u zatvoru zbog šverca kokaina. Pre toga je hapšen 2002. godine u Belgiji zbog pucnjave kada je ubijen jedan muškarac.

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Bio je na potjernici Belgije zbog šverca kokaina iz Južne Amerike. On je označen inače kao visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela.

"Za Kristijanom Kikijem Aslanovićem je Belgija raspisala evropski nalog za hapšenje. On je označen kao visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela.

Istražitelji su sumnjali da je u luci Antverpen bio zadužen za izvlačenje kokaina koji je pristizao prekookeanskim brodovima u tu belgijsku luku. Praktično on je bio spona između naručilaca droge i ljudi koji su u samoj luci bili zaduženi za izvlačenje kokaina prije carinskih kontrola", naveo je izvor "Kurira".