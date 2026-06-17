Beograđanin K.A. je ubijen u Barseloni 10. juna.

Izvor: Printscreen/elperiodico.com

U Barseloni u Španiji je 10. juna ove godine ubijen Beograđanin K.A. (45), saznaju "Novosti". Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica zbog trgovine kokainom.

On je ubijen 10. juna ispred zgrade Nacionalne policije pred brojnim svedocima. Vlasti Belgije su izdale potjernicu za njegovo hapšenje i izručenje.

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On je ubijen ispred zgrade Nacionalne policije u Barseloni kada mu je sa leđa pucao u glavu zasad nepoznati muškarac. Ubica je bio obučen u bijelu majicu, braon kratke pantalone, crne patike i nosio je ranac i crnu torbinu.