Katalonska policija identifikovala je muškarca koji je 10. juna ubijen ispred kancelarije Nacionalne policije u Barseloni. Istragom je utvrđeno da je riječ o državljaninu Srbije koji se kretao Evropom koristeći falsifikovana dokumenta.

Izvor: Printscreen/elperiodico.com

Katalonska policija uspjela je da identifikuje muškaraca koji je 10.juna likvidiran u Barseloni ispred kancelarije Nacionalne policije. Iako su mediji ranije pisali da je ubijen muškarac porijeklom iz Dablina, nakon detaljne identifikacije, utvrđeno je da je likvidiran državljanin Srbije za kojim je bila raspisana evropska potjernica za hapšenje i izručenje, a koju su izdale vlasti Belgije.

Državljnin Srbije se kretao po Evropi koristeći falsifikovana dokumenta. Ta okolnost je usporila njegovu identifikaciju, pa su istražitelji koristili bazu podataka Interpola, organizacije kojoj su dostavili otiske prstiju žrtve, piše "La Vangardia".

Izvor: Printscreen/metropoliabierta.elespanol.com

Ubijen hicem u glavu

Naime, 10.juna oko 9.50 sati, ispred kancelarije Nacionalne policije u Barseloni likvidiran je muškarac kada mu je napadač prišao s leđa i ispalio hitac u glavu.

Kako se vidi na fotografijama sa nadzornih kamera, napadač je obučen u bijelu majicu, braon kratke pantalone, crne patike. Nosi ranac i crnu torbicu oko pojasa.

Kako prenose španski medii, pokrenuta je policijska akcija.

"Mislili smo da je petarda ili da je pukla automobilska guma", rekla je djevojka koja je sjedjela u kafiću u blizini mjesta zločina.

Očevici navode da su se, nakon što su čuli snažan zvuk, okrenuli i videli čovjeka kako leži na zemlji.

Kako javljaju tamošnji mediji, napadač je pobjegao pješke dok su ljudi u tom području tražili zaklon i pojurili u obližnje lokale.

Navodno, on je napustio mjesto zločina preko ulice Granada del Penedes, skrenuo u prolaz Hulijan Romea i otišao do ulice Gala Plasidija, gdje je pištolj ostavio na klupi na autobuskoj stanici, ispod biciklističke kacige.

Oružje je pronašao svjedok ispod biciklističke kacige, iste one koju je napadač nosio na snimcima sa nadzornih kamera.

Svjedok zločina je ispričao da je vidio ubicu kako prilazi žrtvi s leđa i puca mu u glavu. Navodno je zatim prišao da ispalio i drugi hitac, ali kada je shvatio da je žrtva mrtva, nije ponovo upotrebio oružje.

(Blic/Mondo)