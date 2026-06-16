Objavljena fotografija ubice srpskog državljanina u Barseloni.

Izvor: Printscreen/elperiodico.com

Državljanin Srbije koji je ubijen 10. juna u Barseloni u Španiji je visokopozicioni pripadnik balkanskog kartela, prenosi "Kurir" pisanje belgijskih medija. Za njim je tragala belgijska policija i identifikovan je putem otisaka prstiju , piše "La Vanguardia".

Ubistvo se dogodilo ispred zgrade stanice Nacionalne policije u Barseloni. Ubica mu je pucao u glavu sa leđa u Ulici Balmes.

Objavljena je i fotografija ubice koji se nije krio, nije nosio masku ili kacigu. Na fotografiji se čak vidi da nosi kacigu u desnoj ruci.

Aquest és el pistoler que busquen els Mossos per haver executat un home al carrer Balmes de Barcelonahttps://t.co/vyWsLRatippic.twitter.com/rIRCzK8ZM5 — Govern a l'exil·li (@GovernExil)June 10, 2026

Za ubijenim državljaninom Srbije bila je raspisana evropska poternica za hapšenje.

Troben en una parada d'autobús l'arma del crim del carrer Balmes de Barcelona, juntament amb un carregador, bales i un casc de bicihttps://t.co/L67kBDekTCpic.twitter.com/OiWBmkT0Mg — 3CatInfo (@3CatInfo)June 10, 2026

Ubijeni državljanin Srbije je putovao širom Evrope i koristio je različite lažne identitete. Ubijen je 10. juna ispred zgrade policijske stanice, a ubica je i dalje u bjekstvu.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva državljanina Srbije u Barseloni