Muškarac je upucan u glavu odmah ispred stanice Nacionalne policije, koja je u tom trenutku bila puna građana koji su obnavljali lične karte prije odmora.

Izvor: Xavi Hurtado / Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Muškarac je ubijen hicem iz vatrenog oružja u glavu u utorak ujutru u ulici Balmes u Barseloni, ispred stanice Nacionalne policije, dok je ulica bila puna prolaznika i građana koji su obavljali administrativne poslove, prenosi La Vanguardia. Policija Katalonije (Mossos d’Esquadra) pokrenula je istragu i traga za napadačem koji je nakon pucnjave pobjegao s lica mjesta, ostavivši za sobom oružje i lične predmete na obližnjoj autobuskoj stanici, dok je identitet žrtve u tom trenutku još bio nepoznat, prenosi Antena M.

Stanovnici, prolaznici i ljudi koji su sjedjeli na terasama kafića u ulici Balmes čuli su u 9.50 jak prasak.

„Mislili smo da je petarda ili da je pukla guma na automobilu“, kaže Laura Lopez, koja je pila kafu na terasi uz samu ulicu. „Okrenuli smo se i vidjeli muškarca kako leži na zemlji“.

Muškarac je upucan u glavu odmah ispred stanice Nacionalne policije, koja je u tom trenutku bila puna građana koji su obnavljali lične karte prije odmora.

Sigurnosne kamere policijskih prostorija su sve snimile, prema navodima policijskih izvora. Napadač se približio muškarcu koji je hodao u pravcu mora i ispalio precizan hitac u glavu, nakon čega je žrtva pala na zemlju. Svjedoci, kojih je u tom trenutku bilo mnogo, navode da su čuli samo jedan pucanj. Policija Katalonije (Mossos d’Esquadra) odmah je pokrenula istragu.

Napadač ostavio oružje na autobuskoj stanici. La Vanguardia navodi da policajci rade na identifikaciji žrtve, a zatim na pronalasku počinioca. Napadač je pobjegao trčeći, dok su se ljudi iz okoline sklanjali i ulazili u najbliže prodavnice.

Osumnjičeni je pobjegao kroz ulicu Granada del Penedès, zatim skrenuo u uličicu Julián Romea i popeo se do Gal la Placídia, gdje je ostavio pištolj na klupi autobuske stanice, ispod biciklističke kacige, zajedno sa svojim mobilnim telefonom. Nakon toga mu se gubi trag, piše Antena M.

Mossos d’Esquadra su ogradili područje i u ulici Balmes, ispred stanice, i na Gal la Placídia, kako bi obezbijedili oružje korišćeno u zločinu. Sudski tim, na čelu sa sudijom istražnog odjeljenja broj 31 u Barseloni, vrši uviđaj i preuzimanje tijela.

Jedan svjedok zločina rekao je za ovaj list da je vidio kako se ubica prišao žrtvi s leđa i pucao joj u potiljak. Navodno je zatim prišao kao da će ispaliti još jedan hitac, ali je, kada je vidio da je osoba već mrtva, odustao i pobjegao trčeći.

Događaj se desio tri dana nakon što je još jedan muškarac ubijen u naselju Marina u zoni Slobodne luke u Barseloni, i dodaje se nizu nedavnih ubistava vatrenim oružjem u Kataloniji.

Mjesto zločina, na otvorenoj ulici i nekoliko koraka od policijske stanice, trenutno je ograđeno uz snažno prisustvo policije. Mossos d’Esquadra posljednja ubistva vatrenim oružjem povezuju sa sukobom između crnogorskih organizacija uključenih u trgovinu drogom. La Vanguardia podsjeća da počasni konzulat Crne Gore nalazi se u ulici u kojoj se desio današnji zločin.