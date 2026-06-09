U Barseloni je ubijen Mario Đolović iz Beograda.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Španska policija traga za osumnjičenim koji je u nedelju 7. juna u večernjim časovima ubio Beograđanina Mario Đolovića (40) u Barseloni, prenosi "Kurir". Traži se napadač koji je bio obučen u crno, visok je oko 180 centimetara, krupne je građe i ima oko 30 godina.

Svjedoci su ranije već naveli da su čuli rafal i da su ubrzo vidjeli ubijenog muškarca kako leži u lokvi krvi. On je preminuo na licu mjesta.

"Ubica je pucao u muškarca s leđa u unutrašnjem dvorištu zgrade u Ulici Karer de la Minerija, u Zoni Franka. Nakon što je muškarac pogođen, on je pao, a ubica mu je hladnokrvno prišao i ispalio još hitaca u njega dok je ležao. Praktično ga je ovjerio, što jasno govori o tome da je imao namjeru da ga ubije", rekli su očevici za lokalne medije.

Sumnja se da je u pitanju nastavak rata kriminalnih klanova sa Balkana. U Barseloni je prije dva mjeseca ubijen Krsto Vujić, pripadnik "škaljarskog klana", a tokom ljeta 2025. je ubijen Filip Knežević, pripadnik "kavačkog klana".

Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?pic.twitter.com/gcW8FOmcjs — Dani Sirera (@danielsirera)June 7, 2026

(Kurir/MONDO)