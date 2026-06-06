Sukobi u području Ormuskog moreuza dodatno pojačali tenzije dok pregovori o mogućem primirju i dalje ne daju rezultate

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon što su američke snage izvele napade na iranske obalske radarske i osmatračke položaje, tvrdeći da su prethodno oborile više iranskih dronova lansiranih prema području Ormuskog moreuza.

Američki zvaničnici naveli su da su dronovi predstavljali potencijalnu prijetnju pomorskom saobraćaju u jednom od najvažnijih svjetskih transportnih koridora za naftu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su nakon obaranja dronova izvedeni udari na osmatračke položaje u Goruku i na ostrvu Kešm, koji se nalaze uz Ormuski moreuz.

S druge strane, Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je odgovorila raketnim napadima na američke vojne baze u regionu, kao i djelovanjem protiv brodova koji su pokušali da prođu kroz moreuz bez njenog odobrenja.

Napetost se brzo proširila i na susjedne zemlje. Kuvajtski mediji prenijeli su da je protivvazdušna odbrana te države presrela više projektila i dronova nepoznatog porijekla, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je preporučeno da potraži sklonište.

Iran tvrdi da je pogodio američke vojne ciljeve u regionu, dok američka vojska navodi da je većina projektila presretnuta prije nego što su stigli do svojih meta.

According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance…pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender (@sentdefender)June 6, 2026

Istovremeno, Vašington i Teheran nastavljaju indirektne pregovore o mogućem privremenom sporazumu kojim bi bio zaustavljen višemjesečni rat, dok bi najspornija pitanja, uključujući iranski nuklearni program, bila ostavljena za kasniju fazu pregovora.

Međutim, uprkos povremenim diplomatskim pomacima, dogovor je i dalje daleko. Iran traži pristup prihodima od izvoza nafte, ublažavanje sankcija i veći uticaj nad Ormuskim moreuzom, kroz koji je prije početka sukoba prolazila približno petina svjetske trgovine naftom.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su američke i savezničke snage uništile veliki dio iranske infrastrukture za proizvodnju raketa i dronova, ali je priznao da Teheran i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima.

"Još imaju određeni broj raketa i dronova. To je i dalje velika količina, ali nije ni približno onome što su imali kada smo prvi put napali", rekao je Tramp u intervjuu za NBC.

Footage of he American cargo vessel "Arista" in the Strait of Hormuz, seized by the IRGC for violating maritime transit laws and regulations, according to Iranian authorities.pic.twitter.com/msNqvxkEE3 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)June 6, 2026

Govoreći o mogućnosti postizanja sporazuma, američki predsjednik ocijenio je da će iransko rukovodstvo na kraju morati da prihvati ustupke koje ranije nije bilo spremno da razmatra.

U međuvremenu, posljedice sukoba osjećaju se širom regiona. Rast cijena nafte i problemi u lancima snabdijevanja izazivaju zabrinutost na globalnom nivou, dok je Svjetski program za hranu upozorio da bi povećani troškovi goriva i transporta mogli dodatno pogoršati humanitarnu situaciju u brojnim državama.

Napetosti rastu i u Libanu, gdje je proiranski Hezbolah saopštio da je izveo nove napade na izraelske snage na jugu zemlje, dok libanske bezbjednosne službe tvrde da su izraelski vazdušni udari pogodili više lokacija.

Iran reportedly launched a major strike on Kuwait’s oil facilities.

⚠️ The attack is being described as one of the largest strikes so far.

Concerns are growing about a wider regional conflict.

The situation could impact regional security and energy markets.pic.twitter.com/7pY4cV78Tz — (@aadil_husssain2)June 6, 2026

Iran je ponovio podršku Hezbolahu i zatražio povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana, navodeći da bi i to pitanje moglo biti dio eventualnog šireg mirovnog sporazuma.

Iako diplomatski kanali ostaju otvoreni, najnoviji događaji ukazuju da je region i dalje daleko od trajne stabilnosti, dok svaki novi incident povećava rizik od širenja sukoba na šire područje Bliskog istoka.