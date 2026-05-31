Šef iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je da Teheran neće prihvatiti sporazum sa SAD bez opipljivih rezultata, dok dvije zemlje nastavljaju pregovore o okončanju sukoba.

Izvor: Icana / Zuma Press / Profimedia

Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Teheran neće prihvatiti nikakav sporazum sa Vašingtonom osim ako on ne osigura da su "prava iranskog naroda zaštićena".

"Nema povjerenja u riječi i obećanja neprijatelja. Naš jedini kriterijum je da se postignu opipljivi rezultati prije nego što zauzvrat ispunimo svoje obaveze", citirala je državna televizija IRIB Galibafove riječi tokom virtuelne sjednice parlamenta, nakon što je položio zakletvu kao ponovo izabrani predsjednik parlamenta.

Još nema trajnog dogovora

Tenzije na Bliskom istoku eskalirale su otkad su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zalivu, istovremeno zatvarajući Ormuski moreuz.

Prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana stupio je na snagu 8. aprila, ali naknadni razgovori u Islamabadu nijesu uspjeli da donesu trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Tramp kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Iran i SAD od tada su nastavili da razmjenjuju predloge i protivpredloge u nastojanjima da ponovo pokrenu direktne pregovore i okončaju rat.