Fakundo Kampaco mogao bi da se vrati u Crvenu zvezdu prema informacijama koje stižu iz Španije.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fakundo Kampaco (35) ponovo u Crvenoj zvezdi? Izgleda da je moguće. To su najnovije informacije koje stižu iz Španije, neka vrsta "ponoćne bombe" koja dolazi sa Pirineja. I to od novinara Naća Brava koji je urednik u španskom "Kope-u".

"Informacije koje mi stižu iz Srbije govore da bi Kampaco mogao ponovo da obuče dres Zvezde", napisao je Bravo na društvenim mrežama i njegova poruka će posebno da oduševi navijače crveno-bijelih.

Vidi opis Ponoćna bomba iz Španije: Fakundo Kampaco se vraća u Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Zvezdi nedostaje upravo još jedan igrač na toj poziciji, traže nekoga ko bi bio uz Krisa Džounsa kao organizator igre, pošto su i Džared Batler i Tajson Karter više bekovi. Uz sve to španski trener Ibon Navaro ga odlično poznaje.

Kakvu je sezonu imao Kampaco?

Kampaco bi tako po drugi put zaigrao u Crvenoj zvezdi pošto je bio tu u sezoni 2022/23 i tada je oduševio navijače svojim partijama i zalaganjem. Real pravi novi tim pod kormilom Pedra Martineza i sve više se poslednjih dana "šuška" o potencijalnom odlasku Argentinca i da navodno nije u planovima novog šefa struke, tačnije da neće imati tako bitnu ulogu.

Real je i dalje na tržištu, traži još pojačanja, a Kampaco je prošle sezone odigrao ukupno 44 utakmice u Evroligi i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju, 1,9 skokova i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

Desde Serbia llega información de que el Facu Campazzo podría volver a vestir la camiseta del Estrella Roja. — Nacho Bravo (@bnacho1774)August 3, 2026

"Pitaju me da li igram košarku"

Pogledajte 00:36 Kampaco častio trubače Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

U nedavnom intervjuu za Evroliga TV je Kampaco pričao i kako reaguju ljudi kada im kaže da igra košarku pošto je visok 181 centimetar.

"Govorimo o svijetu u kom su visoki ljudi. Morao sam više da treniram, da se fizički bolje pripremam i da ulažem više napora od drugih. Često me pitaju da li ja stvarno igram košarku. To je normalno, jer ljudi mogu da pomisle da sam pomoćni trener ili član stručnog štaba. Uvijek im dam isti odgovor - dođi da me gledaš kako igram i uverićeš se", nasmejao se Kampaco.