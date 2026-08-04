Bastijan kupio ljubavnici vilu na moru od 12 miliona €: Bugarki ostvario san, a sa Anom u igri 110.000.000 €

Bastijan Švajnštajger je, prema riječima upućenog izvora, riješio da pazari luksuznu kuću, u kojoj će živjeti s djevojkom Silvom Kapitanovom, jer više neće da rentira skupocjenu nekretninu za 50.000 eura mjesečno.

Izvor: Instagram printscreen /Kurir

Više od godinu dana jedna od glavnih tema svih svjetskih i domaćih medija bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera.

Iako nikada nije potvrđeno šta je razlog razvoda, po medijima se nagađali da je do toga prvenstveno došlo zbog tajnovitog odnosa bivšeg njemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom, sa kojom je trenutno u vezi.

Razlog za osmijeh

Uz pomoć dobro obaviještenih izvora sa ovog Palma De Majorke, ekipa Kurira je uspjela da dođe do novih ekskluzivnih informacija i fotografija.

Poznato je da ljubav između Bastijana i Bugarke cvjeta posle pomirenja, o čemu svjedoče i paparaco fotografije nastale nedavno upravo na Majorki, gdje su njih dvoje potpuno opušteni i nasmijani uživali u romantičnoj vožnji jahtom i zalasku sunca.

Ipak, kako su saznali na licu mjesta, Silva i te kako ima razloga za osmijeh, pošto je Bastijan prije izvjesnog vremena za sebe i nju kupio novu luksuznu vilu u izgradnji na ostrvu, koja se nalazi na stenama tik pored mora!

Kad su dobili upustva kako da do nje dođu, uputili smo se na brod i posle jednočasovne plovidbe mirnim i toplim morem ka jugozapadu ostrva ispred se ukazala ogromna građevina, koja neće biti završena prije idućeg ljeta.

Izvor: Kurir

- Ova vila se gradi više od dvije godine, a plan je da bude gotova do ljeta sledeće godine. Bastijan već neko vrijeme traži novi dom na Majorki za sebe i Silvu, a posle razgledanja nekoliko lokacija odlučio se za ovu pored samog mora. Kad se sabere koliko je novca dosad dao na iznajmljivanje hacijende u kojoj živi s djevojkom, mnogo mu se više isplati da kupi nekretninu. Iako je ona još u sivoj fazi, on ju je prije nekoliko mjeseci kaparisao. To se sve dešavalo odmah posle pomirenja sa Silvom, ali i u jeku porodične drame, dok se u strogoj tajnosti vode dva sudska postupka povodom razvoda od Ane. Naravno, Silva je presrećna. Njoj su svi snovi ostvareni - ispričao nam je sagovornik upućen u detalje, pa nastavio:

- Vila ima više od 1.500 kvadrata, a prostire se na velikom imanju od 3.000 kvadrata, na stijenama uz samo more. Znam da je početna cijena bila 12 miliona eura i da je bilo više zainteresovanih osoba iz Njemačke i Velike Britanije za nju. Ako nekad bude odlučio da je proda, moći će da dobije i više nego duplo. Radovi su u punom jeku, tu je i veliki kran. Kuća će imati četiri etaže. Na najnižem nivou su planirani garaža, tehničke prostorije i spa, zatim prizemlje, na prvom spratu će biti stambeni dio s velikim terasama, dok je na drugom spratu planiran luksuzni prostor s biljkama i pogledom. Okružena je zelenilom i palmama, a privatnost će im biti zagarantovana - zaključio je naš izvor.

Izvor: Kurir

Inače, prije mjesec dana njemački Bild je pisao da su Bastijan i njegova bivša supruga Ana Ivanović trenutno glavni akteri dva sudska procesa. Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorki, dok je u centru spora podjela imovine. Iako se detalji procesa čuvaju daleko od očiju javnosti, evropski mediji poput Bilda navode da se postupci i pregovori odugovlače, zbog čega interesovanje za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava. Jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka, Bugarka Silva Kapitanova.

Njihova romansa je nedavno zapala u krizu, a jedan od razloga bile su nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorki.

Prisjetimo se Ane i Bastijana:

Vidi opis Bastijan kupio ljubavnici vilu na moru od 12 miliona €: Bugarki ostvario san, a sa Anom u igri 110.000.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: CW / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: JC Olivera / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profiemdia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Riješeni problemi

Švajnštajger je zbog sve češćeg boravka u Njemačkoj želio da smanji troškove i prestane da plaća mjesečni najam vile u Španiji, koji iznosi čak 50.000 eura. Kako Silva nije željela da se odrekne života na Majorki niti da se preseli u Minhen, među njima je došlo do ozbiljnih nesuglasica.

Ipak, nedugo potom u javnosti su se pojavile njihove zajedničke fotografije na kojima se drže za ruke vrlo raspoloženi, što je podgrijalo priče da je njihov raskid bio samo prolazna kriza.

Podsjetimo, imovinsko stanje Bastijana Švajnštajgera procjenjuje se na otprilike 90 miliona eura - od transfera iz Bajerna u Mančester junajted samo je u tri sezone inkasirao više od 50 miliona eura.