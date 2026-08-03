Vujošević je obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se tereti da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju su, prema navodima optužnice, činili Duško Golubović, Sander Stanaj i drugi

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

U Italiji je, po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, uhapšen crnogorski državljanin Vukota Vujošević (44), osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno je iz Uprave policije.

“Službenici policije Republike Italije su juče, postupajući po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina V.V. (44), koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu”, navode iz policije.

Kako su dodali, za Vujoševićem je NCB Interpol Podgorica 30. oktobra 2025. godine raspisao međunarodnu potjernicu, na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, u cilju njegovog hapšenja i obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim pravosudnim organima Crne Gore.

“Osumnjičeni je obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se tereti da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju su, prema navodima optužnice, činili D.G., S.S., N.S., A.P. i druga lica, a koja je djelovala u cilju krijumčarenja cigareta tokom 2020. i 2021. godine”, dodaju iz policije.

Kako su zaključili, slijedi dalja komunikacija i razmjena dokumentacije između nadležnih organa Italije i Crne Gore, odnosno ministarstava pravde dvije države, u cilju sprovođenja postupka ekstradicije Vujoševića Crnoj Gori.