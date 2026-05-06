Marko Rubio upozorava da bi iransko nuklearno oružje predstavljalo globalnu pretnju, ističući da svijet ne može ignorisati ovaj rizik.

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi, ako Iran razvije nuklearno oružje, to predstavljalo ozbiljnu prijetnju po globalnu bezbijednost, napominjući da bi to "držalo svijet kao taoca". Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Rubio je rekao da međunarodna zajednica ne može ignorisati takav scenario.

"Sa nuklearnim oružjem, oni bi svijetu uradili isto što sada rade u Ormuskom moreuzu", rekao je Rubio, dodajući da predsjednik Donald Tramp smatra neshvatljivim da bilo ko ne bi vidio takav ishod kao neprihvatljiv rizik.

Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedna od ključnih tačaka spora u pregovorima. Vašington insistira na garancijama da će Teheran ograničiti svoje aktivnosti, dok Iran tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum u civilne svrhe. Tramp je prošle nedelje rekao da sporazum nije moguć bez jasnog odustajanja od nuklearnog oružja.

"Operacija je završena, prioritet je Ormuz"

Rubio je takođe potvrdio da je američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u februaru i nazvana "Epski bes", završena. On je naglasio da se SAD sada fokusiraju na operaciju "Projekat sloboda", koja ima za cilj da obezbijedi bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Američka administracija smatra da Iran pokušava da uspostavi kontrolu nad ovom ključnom brodskom rutom i da nametne nova pravila plovidbe, što Rubio odbacuje kao neprihvatljivo.

"Ne smijemo dozvoliti da postane normalno da Iran napada trgovačke brodove i postavlja mine", upozorio je, prenosi Index.

Takođe je naglasio da je trenutno američko vojno prisustvo u regionu odbrambene prirode.

"Mi ne pucamo prvi, ali ćemo odgovoriti na svaki napad", rekao je, dodajući da operacija predstavlja "zaštitni štit" za brodove i prvi korak ka potpunom otvaranju moreuza.