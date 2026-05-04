Marko Rubio putuje u Vatikan kako bi smanjio tenzije između Trampa i pape.

Američki državni sekretar Marko Rubio otputovaće ove nedelje u Rim i Vatikan u pokušaju da ublaži rastuće tenzije između američkog predsjednika Donalda Trampa i Pape Lava XIV oko američkih politika, posebno rata s Iranom.

Stejt department je u ponedeljak saopštio da će Rubio, katolik koji će ovom posjetom najmanje treći put boraviti u Italiji ili Vatikanu kao glavni diplomata republikanskog predsjednika, biti u Italiji u četvrtak i petak. Vatikan je najavio da će se Rubio sastati sa papom, piše AP.

"Sekretar Rubio će se sastati sa rukovodstvom Svete Stolice kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i zajedničkim interesima na zapadnoj hemisferi", navodi se u saopštenju. "Susreti sa italijanskim kolegama biće usmjereni na zajedničke bezbjednosne interese i strateško usklađivanje."

Putovanje dolazi u trenutku kada je Tramp kritikovao Lava zbog njegovih stavova o Bliskom istoku i drugim pitanjima, kao i dok se predsjednik suočava sa kritikama zbog objavljivanja ilustracije na društvenim mrežama na kojoj sebe poredi sa Isusom Hristom.

Tramp je prošlog mjeseca napao Lava na društvenim mrežama, tvrdeći da je papa blag prema kriminalu i terorizmu zbog komentara o imigracionoj politici administracije i deportacijama, kao i o ratu s Iranom. Lav je potom rekao da Bog ne sluša molitve onih koji vode rat. Zatim je Tramp objavio pomenutu sliku nalik Hristu.

Rubio na "mirovnoj misiji": Amerika šalje državnog sekretara u Vatikan, ovo je razlog

Tramp je odbio da se izvini Lavu i pokušao je da objasni obrisanu objavu na društvenim mrežama tvrdeći da je mislio da je slika prikazivala njega kao ljekara.

Reagovala Meloni

Tenzije su se prelile i na italijansku politiku, gdje je premijerka Đorđa Meloni, dugogodišnja Trampova saveznica, reagovala na njegove komentare o papi.

Tramp je uzvratio kritikama, dok se njegovo nezadovoljstvo prema NATO saveznicima širi zbog onoga što vidi kao nedostatak podrške ratu s Iranom - najnovije, Pentagon planira da u narednim mjesecima povuče hiljade vojnika iz Njemačke.

Rubio je često bio pozivan da ublaži ili objasni oštru Trampovu retoriku u vezi sa Evropom, NATO-om i Bliskim istokom, ali spor sa papom ima i unutrašnjopolitičke posledice u SAD-u, s obzirom na približavanje izbora za Kongres na sredini mandata.

Lav, prvi papa rođen u SAD-u, rekao je da njegov opšti apel za mir i kritike rata s Iranom i drugih sukoba širom svijeta nisu bili direktan napad na Trampa ili bilo koga drugog, piše AP.

Rubio je već dva puta putovao u Italiju u svojstvu državnog sekretara od prošle godine.

Prva posjeta u maju 2025. uključivala je inauguracionu misu Lava i privatni susret sa papom i potpredsjednikom Džej Di Vensom. Druga, u februaru, takođe je bila sa Vensom kada su zajedno prisustvovali otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i sastali se sa američkim sportistima.

