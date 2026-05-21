Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da bi iranska ideja o naplati prolaza kroz Ormuski moreuz učinila diplomatski sporazum nemogućim.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne bi bio moguć ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz strateški važan Ormuski moreuz.

Rubio je u obraćanju novinarima naglasio da takvu ideju niko u svijetu ne podržava i da bi taj potez bio potpuno neprihvatljiv.

"Učinilo bi diplomatski sporazum neizvodivim ako bi nastavili da insistiraju na toj ideji, a bila bi i prijetnja za svijet ako bi pokušali tako nešto nezakonito", upozorio je Rubio.

Napredak postoji, ali je iranski sistem razjedinjen

Šef američke diplomatije se osvrnuo i na trenutni tok pregovora, istakavši da je postignut određeni progres, ali da Vašington u ovim razgovorima ima posla sa "sistemom koji je i sam razjedinjen".

Rubio navodi da postoje određeni dobri znakovi, ali dodaje da ne želi da bude pretjerano optimističan i da će se tek narednih dana vidjeti šta će se dogoditi.

Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući dogovor, državni sekretar je napomenuo da postoje i druge opcije, za koje je naveo da su već svima dobro poznate.

Rubio je rekao da bi pakistanski zvaničnici danas trebalo da otputuju u Teheran u okviru napora za postizanje mirovnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana.

"Biće nekoliko posjeta. Vjerujem da će pakistanske diplomate danas otputovati u Teheran, tako da se nadamo da će to dodatno unaprijediti proces. Predsjednik (Donald Tramp) preferira dobar sporazum", rekao je Rubio novinarima.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da za zvanični Vašington diplomatija uvijek predstavlja prvi izbor u rješavanju ovakvih pitanja.

O Kubi

Rubio je komentarisao i situaciju sa Kubom naglasivši da Sjedinjene Države preferiraju diplomatsko rješenje i dogovoreni sporazum sa ovom zemljom.

"To je uvijek naša preferirana opcija, ali ako postoji prijetnja nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Država, predsjednik ne samo da ima pravo već ima i obavezu da se pozabavi tom prijetnjom", rekao je Rubio novinarima.

Rubio je izjavio ranije da Kubom upravlja državni privredni konglomerat GAESA u vlasništvu Kubanskih revolucionarnih oružanih snaga, te da Vašington želi da gradi odnose direktno sa kubanskim narodom, a ne sa tom organizacijom.