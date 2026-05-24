Američki državni sekretar Marko Rubio žestoko je napao novinara BBC-ja tokom konferencije za medije u Indiji nakon pitanja o smrtonosnom napadu na školu u Iranu.

Izvor: Ron Sachs - CNP for NY Post / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marco Rubio sukobio se sa novinarom BBC tokom konferencije za medije u Indija nakon pitanja o smrtonosnom napadu na školu u Minab na početku američko-izraelskog rata protiv Iran.

Tom Bateman, dopisnik BBC-ja iz Stejt department, pitao je Rubija šta administracija predsjednika Donald Trump zna o napadu 2. marta i podsjetio da su prvi američko-izraelski udari izvedeni u subotu ujutru dok su „milioni djece bili u školama“.

Bejtman je naveo da medijske analize pokazuju da su u napadima tog dana i tokom narednih sedmica oštećene najmanje 22 škole.

HOLY SMOKES. Marco Rubio just got FIRED UP and obliterated the Fake News for refusing to focus on Iran's atrocities!



"They would rather invest in the R*PISTS and the MURDERERS of Hamas than their OWN PEOPLE! THAT'S what you should be asking me about. THAT'S what the BBC…pic.twitter.com/H7ERHNZIyd — Eric Daugherty (@EricLDaugh)May 24, 2026

„Šta poručujete onima koji će optužiti administraciju da je pokrenula nepromišljenu akciju zbog načina na koji je rat počeo?“, upitao je novinar.

Rubio nije direktno odgovorio na pitanje o školama niti o mogućim civilnim žrtvama, već je optužio Iran za terorizam i kritikovao BBC zbog načina izvještavanja.

„Neću govoriti o vojnim taktikama jer to nije moj resor“, rekao je Rubio.

Dodao je da su ciljevi američke operacije bili uništenje iranske mornarice, smanjenje sposobnosti Irana za lansiranje balističkih projektila i nanošenje štete vojno-industrijskoj infrastrukturi.

„To su bili ciljevi naše operacije“, rekao je Rubio.

Potom je optužio Iran da preko saveznika i posredničkih grupa podržava terorizam širom svijeta.

„Ne postoji nijedna država na svijetu koja sponzoriše više terorizma od Irana“, rekao je Rubio.

Rubio je zatim direktno kritikovao BBC i novinara koji mu je postavio pitanje.

„To biste mene trebalo da pitate. To bi BBC trebalo da prati. I to bi drugi mediji trebalo da pokrivaju — koliko su ti ljudi u Iranu zli i kakvu su štetu nanijeli ljudima širom svijeta“, rekao je Rubio.

Pentagon ranije je saopštio da još istražuje okolnosti napada na školu u Minabu, dok pojedine medijske analize tvrde da su udar izvele američke snage.