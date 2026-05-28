Rojters prenosi da su Sjedinjene Američke Države pojačale mjere zbog širenja ebole u Africi, nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio upozorio da Vašington neće dozvoliti da ijedan slučaj zaraze uđe u zemlju.

Rubio je na sastanku kabineta predsjedniku Donaldu Trampu rekao da je u Demokratskoj Republici Kongo do sada registrovano oko 900 oboljelih, dok se sumnja na više od 220 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom.

"Ne možemo i nećemo dozvoliti da ijedan slučaj ebole uđe u Sjedinjene Države", poručio je Rubio.

Prema njegovim riječima, američke institucije, uključujući Stejt department, Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Ministarstvo zdravlja, intenzivno rade na sprečavanju širenja zaraze i pružanju pomoći pogođenim područjima u Africi.

Vašington je, kako navodi Rojters, pojačao podršku Demokratskoj Republici Kongo i drugim ugroženim državama kako bi epidemija bila zaustavljena na samom izvoru.

Američki CDC je prošle nedelje uveo i dodatne mjere opreza, uključujući 30-dnevnu zabranu ulaska za osobe koje su tokom prethodne 21 dana boravile u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu.

Mjera se odnosi i na nosioce američke zelene karte, dok putnici iz tih zemalja prolaze dodatne zdravstvene kontrole na tri američka aerodroma.