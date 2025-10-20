Povrijeđeni pilot tvrdi da je incident izazvao svemirski otpad, ali istraga tek treba da utvrdi šta se tačno desilo.

Izvor: YouTube / flugsnug

Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) potvrdio je da istražuje incident u kojem je avion tokom leta iznad američke savezne države Juta pogođen nepoznatim objektom. U incidentu je oštećeno vjetrobransko staklo pilotske kabine, a pilot povrijeđen.

Prema zvaničnim informacijama, incident se dogodio u četvrtak, na letu kompanije United Airlines iz Denverа ka Los Anđelesu. Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ozbiljno naprsnuće na jednom od dva velika prednja vjetrobrana Boeing 737 MAX aviona, kao i ruku pilota koja je pretrpjela više posjekotina od staklenih parčića.

Well, this one was definitively unexpected. Must have been quite a scare!



"Pilot of United flight UA1093 injured after possible ‘high altitude debris’ damaged the windshield" by@airlivenet



"A United Airlines pilot sustained arm injuries after mysterious debris struck the…pic.twitter.com/pZCRt17Yuk — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters)October 18, 2025

Nakon udara, avion je bezbjedno sletio na Međunarodni aerodrom u Solt Lejk Sitiju, gdje je preusmjeren. NTSB je saopštio da prikuplja podatke sa radara, meteorološke informacije i zapise sa leta, dok je vjetrobran poslat u laboratoriju radi detaljne analize.

Kapetan leta je navodno izjavio da vjeruje da je avion pogođen "svemirskim otpadom", ali ta pretpostavka još nije potvrđena. Stručnjaci navode da se uzrok udara trenutno ne može sa sigurnošću utvrditi. Mogući uzroci uključuju i parče meteora ili neprijavljeni meteorološki balon, dok je grad malo verovatna opcija zbog "čistog" neba u trenutku incidenta. Takođe se odbacuje mogućnost da je u pitanju ptica, budući da je avion letio na visini od oko 36.000 stopa (oko 11.000 metara).

Istraživači očekuju da će analiza metala i stakla sa mjesta udara pomoći da se otkrije porijeklo objekta. Naučnici napominju da meteoriti mnogo češće pogađaju Zemlju od ljudskog svemirskog otpada - oko 17.000 puta godišnje, prema podacima iz časopisa Geology.