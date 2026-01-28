Među putnicima i dva zvaničnika, spasilačke ekipe još tragaju za letjelicom

Izvor: Profimedia

Avion kolumbijske avio-kompanije Satena sa 15 putnika, među kojima su dva zvaničnika, nestao je sa radara dok je pristupao odredištu u departmanu Norte de Santander, jednom od najkomplikovanijih i najteže pristupačnih područja na sjeveroistoku zemlje, blizu granice s Venecuelom.

Među putnicima su poslanik kolumbijskog Kongresa iz stranke U Diogen Kintero i Karlos Salceda, kandidat za mjesto u mirovnom tijelu Komisije za istinu, koja posreduje između vlade i gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbije (FARC), prenio je kolumbijski TV kanal Colombia One.

Odmah su pokrenute spasilačke operacije koje su i dalje u toku, ali za sada nema preciznih informacija o lokaciji aviona.

Avion, tipa Beechcraft 1900, poleteo je iz grada Kukuta prema aerodromu Akvas Klaras u Okani, na planiranom regionalnom letu. Letjelica je trebalo da stigne oko podneva po lokalnom vremenu, ali je kontakt sa kontrolom leta prekinut nekoliko minuta prije predviđenog dolaska, nakon čega je pokrenuta hitna akcija spašavanja.

Prema preliminarnim informacijama, posljednji kontakt sa radarom zabilježen je kada je avion bio na oko 32 kilometra od aerodroma, na visini od oko 2.400 metara, u planinskoj oblasti između opština La Plaja de Belen i Hakari. Ovu oblast karakteriše nepristupačan teren i gusto rastinje, što dodatno otežava potragu.