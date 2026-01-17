Avion ATR 42-500, koji je koristilo Ministarstvo za pomorstvo i ribarstvo Indonezije, srušio se tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Sultan Hasanudin u Makasaru. U letjelici se nalazilo 11 osoba.

Izvor: X/Asmali77/Fahad Naim

Avion ATR 42-500, koji je koristilo Ministarstvo za pomorstvo i ribarstvo Indonezije, srušio se tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Sultan Hasanudin u Makasaru. U avionu se nalazilo 11 osoba – osam članova posade i tri putnika.

Prema dostupnim informacijama, avion je nestao sa radarskih ekrana dok je leteo na relativno maloj visini, u završnoj fazi leta iz Jogjakarte ka Makasaru.

Riječ je o 25 godina starom avionu ATR 42-500, registarske oznake PK-THT, kojim je upravljala avio-kompanija Indonesia Air u ime indonežanskog ministarstva.

A Hevilift Aviation Ltd PNG-operated ATR 42-500 veered off the runway while landing at Simberi Airport, Papua New Guinea, on Thursday.



All passengers and crew disembarked safely with no injuries reportedpic.twitter.com/FnP7m03bh8 — Ahmed Mohamed ((ASMALi)) (@Asmali77)January 17, 2026

Fotografije koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, a koje još nisu zvanično potvrđene, prikazuju zapaljene ostatke aviona u planinskom i teško pristupačnom području u blizini Nacionalnog parka Bantimurung–Bulusaraung, sjeverno od Makasara. Prema navodima lokalnih izvora, olupinu su uočili planinari koji su se nalazili u tom području.

An ATR 42-500 belonging to the Indonesian Marine and Fisheries Resources Surveillance service/operated by Indonesia Air has reportedly lost contact in the Maros Regency area, South Sulawesi, Indonesia.



Head of Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, said that his party received…pic.twitter.com/ztCs2ggUbZ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)January 17, 2026

Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je poslednji signal aviona zabilježen u 04:20 UTC, oko 20 kilometara sjeveroistočno od aerodroma Makasar.

U tom trenutku avion je letio na visini od oko 5.150 stopa (1.571 metar), pri brzini od približno 221 čvorova u odnosu na tlo. Petnaest minuta ranije avion je bio na visini od 6.150 stopa, iznad ostrva u priobalnom području kod Makasara.

We are following reports in local media that an ATR 42-500, registration PK-THT, is missing in Indonesia.



The aircraft was flying over the ocean at low altitude, so our coverage was limited. We received the last signal at 04:20 UTC, about 20 km northeast of Makassar Airport.…pic.twitter.com/7qSroxEXfT — Flightradar24 (@flightradar24)January 17, 2026

Indonežanski mediji prenose da su kontrolori letenja uočili da se avion nije nalazio na ispravnoj putanji prilaza aerodromu. Posadi su izdata dodatna uputstva za prilaz pisti 21, kao i instrukcije za repozicioniranje aviona, ali je komunikacija izgubljena ubrzo nakon posljednje poruke kontrole letenja.

Timovi nacionalne službe za potragu i spasavanje raspoređeni su na području gdje je avion posljednji put registrovan, dok vremenski uslovi i gusta vegetacija otežavaju pristup terenu.

Indonežanske vlasti prethodno nisu zvanično potvrdile pad aviona niti su objavljene informacije o stanju osoba koje su se nalazile u letjelici. Nakon toga je proglašena vanredna situacija i pokrenuta potraga.