Rumunija je zatvorila ruski konzulat i proglasila konzula nepoželjnim nakon pada drona u Galacu. Moskva je optužila Zapad za manipulaciju i najavila brze mjere odmazde.

Nakon što je ruski dron udario u stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu i povredio dvije osobe, zvanični Bukurešt je povukao radikalan potez. Rumunski predsjednik Nikušor Dan proglasio je ruskog generalnog konzula u Konstanci, Andreja Kosilina, personom non grata i najavio zatvaranje tog konzulata. Moskva je odmah reagovala, optužujući Zapad za manipulaciju i najavljujući brze mjere odmazde.

Pad drona u Galacu i oštra reakcija Rumunije

Prema zvaničnim informacijama, dron koji je pogodio zgradu u Galacu bio je dio "roja" od 43 bespilotne letjelice koje je Rusija usmjerila ka ciljevima u Ukrajini. Rumunski predsjednik je ovaj događaj označio kao najozbiljniji bezbjednosni incident u zemlji od početka rata.

"Puna odgovornost je na Ruskoj Federaciji, čije ponašanje pokazuje potpuno nepoštovanje prema međunarodnom pravu i bezbjednosti građana jedne države članice NATO", izjavio je predsjednik Dan nakon sastanka Vrhovnog savjeta nacionalne odbrane.

Kao direktan odgovor na ovaj incident, Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije hitno je pozvalo ruskog ambasadora na razgovor, dok je generalnom konzulu naređeno da napusti zemlju.

Reakcija NATO-a i jačanje vazdušne odbrane

Rumunija je pokrenula hitne konsultacije sa saveznicima, a odgovor NATO-a opisan je kao snažan pokazatelj solidarnosti.

Privremeno rešenje: Alijansa će hitno premestiti dio svoje opreme za protivvazdušnu odbranu na teritoriju Rumunije.

Dugoročna modernizacija: Rumunija će ubrzati nadogradnju sopstvenih odbrambenih sistema, koristeći i sredstva iz Bezbjednosne šeme Evropske unije.

Odgovor Moskve: Zaharova optužuje Zapad za "ciktanje" i skretanje pažnje

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da odmjerne mjere Rusije neće dugo čekati i oštro je kritikovala reakciju Bukurešta i Brisela, nazvavši je "tiradama u briselskom stilu".

Prema njenim riječima, zapadne vlasti namjerno koriste ovaj incident kako bi stvorile medijsku hajku. Zaharova tvrdi da je cilj ove kampanje da se opravda već planirano zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci, ali i da se skrene pažnja javnosti sa akcija Volodimira Zelenskog i ubistva djece u Starobiljsku.

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je o cijelom incidentu sa dronom i diplomatskom zapletu u Rumuniji hitno obaviješten i ruski predsjednik Vladimir Putin, kratko prokomentarisavši: "Kako bi moglo da bude drugačije?".

