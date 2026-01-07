Predsjednik Rumunije Nikušor Dan ostao je zavejan u Francuskoj, nakon što vojni avion "Spartan" nije mogao da poleti zbog obilnih sniježnih padavina i mećave koja je prekrila pistu aerodroma.

Izvor: Youtube/ Antena 3 CNN

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan ostao je zavejan u Francuskoj, a zbog mećave njegov avion nije mogao ni sinoć ni jutros da poleti iz Pariza.

Vojni avion kojim je prvi čovek Rumunije otputovao u Pariz nije mogao da poleti ni u utorak, u ponoć, kako je prvobitno planirano, ni u srijedu ujutru, zbog obilnih sniježnih padavina koje su prekrile pistu aerodroma.

Kako prenose lokalni mediji, avion "Spartan" kojim je putovala rumunska delegacija nije dobio zeleno svijetlo za poletanje iz Pariza ni noćas u ponoć, ali ni jutros. Avion je bio odmrznut, ali je polijetanje odloženo u poslednjem trenutku, a šef države je "skinut" iz aviona oko 9:30 časova.

Razmatraju drugi avion?

Predsjedniku Rumunije su naložili da izađe iz aviona, dok nadležni očiste pistu od snijega, kako bi avion "Spartan" mogao da poleti za Bukurešt. Vlasti su navele da će operacija čišćenja piste trajati otprilike sat, sat i po. Međutim, sniježne padavine su se nastavile, a mećava je odmah vratila snijeg na pistu.

Prema informacijama Obzervatora, oko 12:00 časova počele su nove operacije odleđivanja na Spartanu, a opremu je donijela Prefektura Pariza. Razmatra se i slanje drugog aviona kako bi predsjednik Rumunije mogao da se vrati u domovinu.

Nikušor Dan je na aerodromu razgovarao sa novinarima koji su ga pratili o nedostatku modernog predsjedničkog aviona, sposobnog da leti u teškim vremenskim uslovima. Međutim, šef države je izjavio da neće biti moguće kupiti takav avion ni 2026. godine.

"U nekom trenutku, moraćemo da imamo predsjednički avion, i to ne samo za predsjednika, već i za ministre koji idu u delegacije, kada su u pitanju važne stvari. Prvo, zato što ovaj avion radi mnogo više od običnog aviona i, drugo, zato što nemamo komunikaciju unutra. Kada smo unutra, izolovani smo", izjavio je šef države.

Šef države se osvrnuo na činjenicu da u avionu Spartana nema bezbedne komunikacije za predsjednika. Na primer, predsjednik ne može u realnom vremenu da sazna da li se nešto ozbiljno dešava u zemlji. Nikušor Dan je odlučio da leti ovim avionom kako bi uštedio novac.