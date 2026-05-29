Diplomatski rat između Rumunije i Rusije opasno je eskalirao nakon što je šefica diplomatije Oana Coju zvanično potvrdila da je borbeni dron koji je spržio zgradu u Galacu "ruskog porijekla".

Rumunija je pozvala na razgovor ruskog ambasadora i poručila mu da je bezbjednost zemlje "apsolutni prioritet" Bukurešta.

Šefica diplomatije Oana Coju izjavila je da je Ministarstvo odbrane Rumunije potvrdilo da je dron, koji se zabio u stambenu zgradu u gradu Galaci, "ruskog porijekla".

BBC navodi da se Rusija još nije oglasila povodom incidenta.

Coju je navela da će Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije "zvanično saopštiti posledice koje će ovaj nedostatak odgovornosti Rusije imati po diplomatske odnose između naših zemalja"

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan je sazvao sastanak Vrhovnog savjeta nacionalne odbrane zemlje.

Ruski dron pogodio je noćas stambenu zgradu u Galaciju, a dvije osobe su ranjene tokom vazdušnog udara koji je bio usmjeren na Ukrajinu.

"Ruska Federacija je nastavila napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rječne granice sa Rumunijom. Jedan dron je ušao u rumunski vazdušni prostor, radar ga je pratio do južnog dijela grada Galacija, gdje se srušio na krov stambene zgrade, nakon čega je izbio požar" navedeno je u saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane.

Rumunska vojska je u međuvremenu saopštila da su kratko vreme leta drona u vazdušnom prostoru zemlje, kao i pravni razlozi, spriječili njene snage da obore projektil prije nego što je pogodio stambenu zgradu.

"Dron je ušao u vazdušni prostor Rumunije u 01.52 sata po lokalnom vremenu i preletio deset kilometara" kazao je brigadni general Georgi Maksim, koji je govorio na konferenciji za novinare nakon incidenta.