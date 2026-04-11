U Islamabad danas bi trebalo da se održe ključni pregovori između Sjedinjene Američke Države i Iran sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na krhkom primirju.

Iransku delegaciju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u njoj su i ministar vanjskih poslova Abas Arakči, sekretar Savjeta odbrane Ali Akbar Ahmadijan i guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati. Galibaf je po dolasku poručio: "Imamo dobre namjere, ali ne vjerujemo", dodajući da je iskustvo Irana u pregovorima sa Amerikancima često bilo obilježeno neuspjehom i neispunjenim obećanjima.

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da će Ormuski moreuz uskoro biti ponovo otvoren, sa ili bez saradnje Irana, naglašavajući da je prioritet američkih pregovarača sprječavanje Teherana da razvije nuklearno oružje. Na pitanje da li će sporazum obuhvatiti i moreuz, odgovorio je: "Da, ali to će se otvoriti automatski".

Galibaf se u međuvremenu profilisao kao jedan od ključnih aktera u Iranu u ratnim okolnostima. Bivši komandant Iranske revolucionarne garde i dugogodišnji politički funkcioner, često je opisivan kao tvrdolinijaš, ali i kao potencijalni sagovornik Zapada. Prema pisanju zapadnih medija, dio američke administracije ga vidi kao moguću figuru za pregovore, iako njegov stvarni uticaj unutar iranskog sistema ostaje predmet različitih procjena.

Kako prenose međunarodni izvori, pojedini iranski mediji odbacuju takve tvrdnje, navodeći da se Galibaf u zapadnim izvještajima namjerno ističe kako bi se stvorile političke podjele unutar Irana.

Pregovori u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, mogli bi imati ključnu ulogu u daljem razvoju situacije i potencijalnom smirivanju tenzija na Bliskom istoku.