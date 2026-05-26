Iranu bi tokom pregovora trebalo da bude odmrznuto oko 24 milijarde dolara imovine, dok Teheran traži da mu polovina tog iznosa bude isplaćena odmah po potpisivanju sporazuma, a ostatak u roku od 60 dana.

Iranska delegacija doputovala je u Katar, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamedom Galibafom, prvenstveno kako bi izdejstvovala odmrzavanje 12 milijardi dolara imovine na početku mogućih razgovora sa SAD.

Guverner iranske centralne banke Abdolnaser Hemati takođe je stigao u Katar kao dio delegacije, javili su iranski mediji, navodeći da posjeta slijedi nakon prošlosedmičnog dolaska katarske delegacije u Teheran na razgovore o zamrznutoj iranskoj imovini. Iranska televizija IRIB citirala je izvor, prenosi Index.

Fokus jučerašnje posjete iranske delegacije Kataru bilo je odmrzavanje iranske imovine, javila je iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na izvještaj novinske agencije Tasnim.

Prema tekstu memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka, iranska imovina biće odmrznuta tokom pregovora, u ukupnom iznosu od procijenjenih 24 milijarde dolara. Teheran insistira da mu polovina tog iznosa bude stavljena na raspolaganje po potpisivanju memoranduma, a ostatak najkasnije 60 dana kasnije, rekao je izvor.

„Pregovori u Kataru bili su dobri u principu i donijeli su napredak u pregovorima u cjelini“, citirao ga je Mehr.

Naglasak je bio na pažljivom praćenju rasporeda faza implementacije sporazuma kako se ne bi ponovilo iskustvo sa prethodnim sporazumima sa Katarom i Južnom Korejom i kako bi se izbjegli poremećaji u pristupu novcu. Zbog ranijih iskustava, Iran insistira na preciznom i strogom sporazumu o vraćanju novca, objasnio je iranski izvor.