Vazduhoplovci i helikopterski spasioci Vojske Crne Gore evakuisali su povrijeđenog planinara, stranog državljanina, sa durmitorskog vrha Crvena Greda, saopštilo je Ministarstvo odbrane, prenosi CdM.

“Akcija je izvedena uz korišćenje bočne dizalice helikoptera, a zbog povreda glave i sumnje na povrede kičme planinar je transportovan u Klinički centar Crne Gore u specijalnoj vreći za imobilizaciju”, ističe Ministarstvo odbrane.

Operacija je izvedena na zahtjev Operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova, a u koordinaciji sa Komandno operativnim centrom Generalštaba Vojske Crne Gore.

Vazduhoplovci i helikopterski spasioci Vojske Crne Gore, ističe ovaj resor, predstavljaju visokospecijalizovan tim koji iza sebe ima desetine uspješno realizovanih akcija spasavanja u najzahtjevnijim uslovima i na najnepristupačnijim terenima.

“Vojska Crne Gore jedina u državi posjeduje kapacitete za izvođenje spasilačkih operacija korišćenjem bočne dizalice i vitla iz helikoptera, što omogućava brzu reakciju i tamo gdje je svaki drugi vid pristupa onemogućen. Dodatnu potvrdu njihovog znanja i sposobnosti predstavlja činjenica da su helikopterski spasioci VCG sertifikovani za instruktore od strane austrijskih eksperata iz ove oblasti, dok nivo obučenosti i iskustva kojim raspolažu predstavlja jedinstven kapacitet ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu”, navodi Ministarstvo odbrane.