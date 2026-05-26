Izraelske vlasti tvrde da je meta udara u gradu Gaza bio Mohamed Odeh, novoimenovani lider vojnog krila Hamasa
Izraelske odbrambene snage (IDF) izvele su danas ciljani udar na novog vojnog komandanta palestinske militantne grupe Hamas Mohameda Odeha, navodi se u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca.
Prema medijskim izvještajima iz Pojasa Gaze, pogođena je stambena zgrada u naselju Rimal u gradu Gaza, a u napadu su poginule dvije osobe, dok je deset ranjeno, prenosi Tajms of Izrael.
U zajedničkom saopštenju Netanjahua i Kaca navodi se da je Odeh bio šef obavještajne službe Hamasa tokom napada 7. oktobra 2023. godine, kao i da je prošle sedmice imenovan za novog lidera Hamasa u Pojasu Gaze i šefa njegovog vojnog krila, umjesto Iza al-Dina al-Hadada, koji je ubijen 15. maja u gradu Gaza u napadu IDF-a.
„Odeh je bio odgovoran za ubistvo, otmicu i ranjavanje mnogih izraelskih civila i vojnika IDF-a”, navodi se u saopštenju izraelskih zvaničnika.
Prema tvrdnjama objavljenim u saudijskom listu A-Šark Al-Avsat, Odeh je bio blizak El-Hadadu i sarađivao je sa njim na obnovi organizacione strukture Hamasa nakon ubistva njegovih bivših vođa Muhameda Deifa i Muhameda Sinvara tokom rata.
Pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa detaljima, u izvještaju se navodi da je nakon Sinvarovog ubistva u maju 2025. godine Odehu predloženo da predvodi Brigade el-Kasam, ali da je on to navodno odbio.