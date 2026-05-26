Ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo da sadržaj filma doprinosi širenju dezinformacija i podizanju društvenih tenzija

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) saopštilo je da nadležni državni organi treba da preduzmu odgovarajuće korake povodom emitovanja filma „Referendum – priča o izmišljenoj slobodi”, ocjenjujući da takvi sadržaji doprinose širenju dezinformacija i podizanju društvenih tenzija, prenosi portal Vijesti.

Iz MVP-a su za Televiziju E naveli da su pojedine institucije već reagovale, te da očekuju da i ostale nadležne instance utvrde eventualnu odgovornost za promociju sadržaja koji, kako su kazali, imaju elemente hibridnog djelovanja, prenosi portal Vijesti.

U Ministarstvu smatraju ohrabrujućim to što građani Crne Gore i Srbije, kao i partneri iz Evropske unije i NATO-a, sve jasnije prepoznaju ovakve pokušaje kao dio hibridnog djelovanja usmjerenog na podrivanje demokratskih vrijednosti i društvene kohezije.

„Upravo nastavljamo da radimo na jačanju institucionalne i društvene otpornosti na kampanje dezinformacija i druge oblike malignog uticaja”, poručili su iz Ministarstva, prenosi portal Vijesti