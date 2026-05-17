OSINT analitičari tvrde da bi povećana aktivnost mogla ukazivati na pripreme za novu fazu sukoba sa Iranom

Izvor: dvidshub.net/Staff Sgt. Gerald Willis

Najnoviji podaci ukazuju na povećan broj letova transportnih aviona američkog ratnog vazduhoplovstva koji napuštaju Bliski istok i lete ka evropskim bazama, što je pokrenulo spekulacije o mogućem prelasku sukoba u novu fazu.

Pojedini OSINT nalozi i analitičari na društvenim mrežama tvrde da američki vojni transportni avioni C-17 ponovo intenzivno saobraćaju između Evrope i Bliskog istoka.

Prema njihovim navodima, sličan obrazac kretanja zabilježen je i neposredno prije 28. februara ove godine, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vazdušne udare na Iran, čime je zvanično počeo aktuelni rat.

Reports show 11 U.S. C-17 aircraft are leaving the Middle East and heading toward Europe.pic.twitter.com/XmDsrKfR0m — Mossad Commentary (@MOSSADil)May 17, 2026

U analizama koje kruže mrežom Iks navodi se da bi ovi logistički pokreti mogli ukazivati na pripremu novih vojnih akcija usmjerenih protiv iranskog nuklearnog programa, posebno imajući u vidu nestabilno primirje koje je na snazi od aprila.

Takođe se spekuliše da Vašington i Tel Aviv žele da iskoriste trenutnu situaciju kako bi trajno onemogućili Teheran da razvije nuklearno naoružanje.

Pentagon bez zvanične potvrde

Zvanične potvrde iz Pentagon ili izraelskog vojnog vrha o značenju ovih letova za sada nema, a analitičari podsjećaju da se avioni C-17 redovno koriste za rotaciju trupa, snabdijevanje i prebacivanje vojne opreme.

Iako obavještajni rad zasnovan na otvorenim izvorima često pruža brze i precizne informacije o kretanju trupa, stručnjaci pozivaju na oprez pri donošenju zaključaka.

BREAKING: 11 U.S. Air Force C-17 Globemaster aircraft are reportedly moving from the Middle East toward Europe.



Mass military repositioning like this rarely happens without a reason. Something major could be unfolding behind the scenes.



Watch Europe. Watch the Middle…pic.twitter.com/qjGzNZdDQW — America Millitary (@MillitaryStan)May 17, 2026

Kako navode, OSINT analiza zasniva se na javno dostupnim podacima o letovima i satelitskim snimcima, zbog čega pojedina tumačenja mogu biti senzacionalistička ili pogrešna kada je riječ o stvarnom tajmingu operacija.

Zbog toga se pojačana aktivnost američke transportne avijacije trenutno posmatra kao ozbiljan signal logističkog prestrojavanja, dok diplomatski napori za rješavanje krize i dalje traju.