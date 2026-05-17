OSINT analitičari tvrde da bi povećana aktivnost mogla ukazivati na pripreme za novu fazu sukoba sa Iranom
Najnoviji podaci ukazuju na povećan broj letova transportnih aviona američkog ratnog vazduhoplovstva koji napuštaju Bliski istok i lete ka evropskim bazama, što je pokrenulo spekulacije o mogućem prelasku sukoba u novu fazu.
Pojedini OSINT nalozi i analitičari na društvenim mrežama tvrde da američki vojni transportni avioni C-17 ponovo intenzivno saobraćaju između Evrope i Bliskog istoka.
Prema njihovim navodima, sličan obrazac kretanja zabilježen je i neposredno prije 28. februara ove godine, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vazdušne udare na Iran, čime je zvanično počeo aktuelni rat.
Reports show 11 U.S. C-17 aircraft are leaving the Middle East and heading toward Europe.pic.twitter.com/XmDsrKfR0m— Mossad Commentary (@MOSSADil)May 17, 2026
U analizama koje kruže mrežom Iks navodi se da bi ovi logistički pokreti mogli ukazivati na pripremu novih vojnih akcija usmjerenih protiv iranskog nuklearnog programa, posebno imajući u vidu nestabilno primirje koje je na snazi od aprila.
Takođe se spekuliše da Vašington i Tel Aviv žele da iskoriste trenutnu situaciju kako bi trajno onemogućili Teheran da razvije nuklearno naoružanje.
Pentagon bez zvanične potvrde
Zvanične potvrde iz Pentagon ili izraelskog vojnog vrha o značenju ovih letova za sada nema, a analitičari podsjećaju da se avioni C-17 redovno koriste za rotaciju trupa, snabdijevanje i prebacivanje vojne opreme.
Iako obavještajni rad zasnovan na otvorenim izvorima često pruža brze i precizne informacije o kretanju trupa, stručnjaci pozivaju na oprez pri donošenju zaključaka.
BREAKING: 11 U.S. Air Force C-17 Globemaster aircraft are reportedly moving from the Middle East toward Europe.— America Millitary (@MillitaryStan)May 17, 2026
Mass military repositioning like this rarely happens without a reason. Something major could be unfolding behind the scenes.
Watch Europe. Watch the Middle…pic.twitter.com/qjGzNZdDQW
Kako navode, OSINT analiza zasniva se na javno dostupnim podacima o letovima i satelitskim snimcima, zbog čega pojedina tumačenja mogu biti senzacionalistička ili pogrešna kada je riječ o stvarnom tajmingu operacija.
Zbog toga se pojačana aktivnost američke transportne avijacije trenutno posmatra kao ozbiljan signal logističkog prestrojavanja, dok diplomatski napori za rješavanje krize i dalje traju.