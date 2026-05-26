"RTS neće dati Tei i Milici da idu na Evroviziju": Pjevač sasjekao krila koleginicama koje žele da se prijave na PZE

Željko Šašić smatra da RTS neće dozvoliti da učesnice 'Zvezda Granda' pobjede na tom festivalu.

Izvor: MONDO

Nakon što su pjevačice Milica Pavlović i Tea Tairović izrazile želju da se naredne godine prijave na festival PZE, njihov kolega Željko Šašić im je poručio da se ne nadaju tome da će ikada predstavljati Srbiju na muzičkom takmičenju Evroviziji.

Šašić smatra da Rts neće dopustiti da učesnice muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda" pobjede na ovoj manifestaciji.

„Ne, ne, ne. „Zvezde Granda” sto posto neće ići. U RTS-u postoji drugačiji žiri i drugačiji kriterijumi. Neka se ne pale i ne zanose previše, već su mnogo dobile s obzirom na karijere koje imaju. Ja zaslužujem da idem na Evroviziju, pjevam bolje od svih njih, pa zašto ne bih išao?”, zapitao se Željko.

„Evo, ja ću da idem. Znam engleski, znam njemački… One sigurno ne idu, ne palite se”, zaključio je Šašić za „Svetski radio”, zaboravljajući pritom da je pjevač Milan Stanković, takođe nekadašnji učesnik „Zvezda Granda”, svojevremeno predstavljao Srbiju na Evroviziji.

Tea otkrila da je imala pjesmu za Evroviziju

Uoči Evrovizije, Tea Tairović je otkrila da je imala spremnu pjesmu, pa je za MONDO otkrila zašto se nije prijavila:

Ipak, nakon pobjede Bugarske sa predstavnicom Darom, Tea je otkrila da je spremna da predstavlja Srbiju na Pesmi Evrovizije.

"Ja sam se nadala da ću učestvovati. Nadamo se, zavisi od nekih mojih kriterijuma koje moram da ispunim, ali mislim da ću ih ispuniti", rekla je Tea i otkrila da već zna i na kom jeziku bi pjevala.

"Sigurno bih ubacila i neki strani jezik. Evropska publika ne govori jezike sa ex jugoslovenskih područja, pa da bi se čisto znalo u pjesmi o čemu pjevamo".