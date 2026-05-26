"Mislila sam da ću umrijeti": Penelope Kruz se prisjetila poziva ljekara i trenutka kad joj je sopštio dijagnozu

Penelope se nalazi u Kanu gdje je predstavila epsku priču "La bola negra", tokom čijeg snimanja je dobila i bolnu dijagnozi ljekara.

Penélope Cruz otkrila je da je sa 27 godina prošla kroz zastrašujuće iskustvo kada joj je ljekar rekao da možda ima aneurizmu mozga, zbog čega je pomislila da će umrijeti.

Oskarovka je o događaju koji joj je promijenio život govorila u novom intervjuu za junsko izdanje časopisa Elle.

Glumica se prisjetila kako ju je ljekar pozvao dok je bila u frizerskom salonu kako bi joj saopštio zabrinjavajuće vijesti nakon jednog pregleda. Rekao joj je da hitno mora na magnetnu rezonancu mozga, jer postoji sumnja na aneurizmu.

„Cijelim tijelom prošla me je jeza“, ispričala je Penélope Cruz.

„Pomislila sam: ‘Umrijeću’.“

Dodala je da je morala da čeka tri dana na pregled, a nalazi su na kraju pokazali da je riječ o lažnoj uzbuni i da je potpuno zdrava.

Prekretnica u životu

Iako se sve dobro završilo, to iskustvo ju je duboko potreslo i natjeralo da preispita svoje prioritete. Priznala je da je do tada bila radoholičarka koja nije dovoljno pazila na svoje zdravlje.

„Nakon toga sam postala svjesnija važnosti brige o sebi“, rekla je Penélope Cruz, koja danas ima 52 godine.

U intervjuu je govorila i o porodičnom životu sa suprugom Javier Bardem i njihovim dvoje djece, sinom Leom i ćerkom Lunom.

Kruz je poznata po tome što strogo čuva privatnost svoje djece i ne dozvoljava im korišćenje društvenih mreža, pa čak ni posjedovanje mobilnih telefona.

„Vrlo je lako manipulisati nekim, pogotovo ako se radi o mozgu koji se još razvija“, objasnila je.

„I ko plaća cijenu? Ne mi, ne naša generacija, koja je možda sa 25 godina shvatila kako funkcioniše Blekberi. Cijenu plaćaju mlađe generacije.“