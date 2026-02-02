EU razmatra zabranu uvoza bakra i ključnih plemenitih metala iz Rusije.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Brisel razmatra uvođenje zabrane uvoza bakra i niza ključnih plemenitih metala iz Rusije, uključujući platinum, iridijum i rodijum. Ova mjera predstavlja deo 20. paketa sankcija koji Evropska unija planira da usvoji do kraja februara 2026. godine, u trenutku obilježavanja dvogodišnjice početka rata u Ukrajini, kako izvještava Bloomberg, citirajući anonimne izvore upućene u tok pregovora.

Kako prenosi Tanjug, glavna meta ovih mjera je ruski gigant Norilsk Nickel (Nornikel), najveća rudarska kompanija u zemlji, koja je do sada uspjela da izbjegne direktne sankcije EU zbog svoje kritične uloge na svetskom tržištu.

Odluka o zabrani uslijedila je u trenutku kada su svjetska tržišta ovih metala već veoma napeta, a cijene bakra dostižu rekordne vrijednosti zbog velike potražnje i ograničenog snabdijevanja, dok se na tržištu platine bilježi deficit. Ruski metali su već djelimično potisnuti sa zapadnih berzi kao što je Londonska berza metala, ali i dalje pronalaze put do evropskih industrijskih potrošača.

Evropska unija se nada da će ovim potezom dodatno iscrpsti ruske ratne fondove, uprkos riziku od daljeg rasta cijena sirovina.

Novi paket sankcija prati i najava ogromnog paketa finansijske pomoći za Ukrajinu u vrijednosti od 90 milijardi eura za naredne dvije godine.

(Politika/MONDO)