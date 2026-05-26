Iz Nacionalne turističke organizacije saopšteno da je broj posjetilaca značajno veći u odnosu na prošlu godinu i period prije pandemije

U Crna Gora je 20. maja boravilo više od 44 hiljade turista, što je 27 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, prenose Vijesti.

Iz Nacionalna turistička organizacija Crne Gore naveli su da nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija dodatno ohrabruju, dok je ukupan broj turista čak 32 odsto veći u odnosu na isti period 2019. godine.

Kako prenose Vijesti, prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja (ETC), Crna Gora je u aprilu zauzela prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca, sa ocjenom 9,22 od 10.

„Ovaj rezultat pokazuje značajno unapređenje kvaliteta turističke ponude Crne Gore, ali i povjerenja koje naši gosti imaju u destinaciju“, navodi se u saopštenju.

Pozitivne trendove potvrđuju i podaci Uprava za statistiku Crne Gore - Monstat, prema kojima je tokom marta Crnu Goru posjetilo više od 83 hiljade turista, što je rast od dva odsto u odnosu na isti period prošle godine, prenose Vijesti.

Dominantnu strukturu gostiju čine turisti iz regiona, Velika Britanija, Njemačka i Francuska, dok je zabilježen rast posjeta i sa tržišta Sjedinjene Američke Države i Kina.

Od početka godine Crnu Goru je posjetilo više od 198 hiljada turista, što predstavlja oko 99 odsto ostvarenja u odnosu na isti period prethodne godine, prenose Vijesti.