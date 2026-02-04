Letonska premijerka Evika Silinja i estonski predsjednik Alar Karis pozvali su Evropsku uniju da imenuje specijalnog izaslanika za ponovno otvaranje diplomatskih kanala sa Rusijom.

Izvor: Profimedia

Letonska premijerka Evika Silinja i estonski predsjednik Alar Karis pozvali su na imenovanje specijalnog evropskog izaslanika koji bi ponovo sarađivao sa Rusijom. Evropljani sada vrlo jasno i otvoreno signaliziraju novi pristup kada je u pitanju Rusija, a ovakve izjave čuju se prvi put od početka rata u Ukrajini.

Silinja i Karis su u odvojenim intervjuima za "Juronjuz" rekli da bi EU trebalo da imenuje specijalnog izaslanika za ponovno otvaranje diplomatskih kanala sa Rusijom.

Ovo odražava brzu promjenu u strateškom razmišljanju Evrope kada je u pitanju Rusija, nakon što je isključena iz mirovnih pregovora o Ukrajini, koje sada predvodi Amerika.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je ranije ove nedelje da je već počeo rad "na tehničkom nivou", upravo na imenovanju specijalnog izaslanika, što je poziv koji je podržala i italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Silinja i Karis smatraju da svaka komunikacija sa Rusijom treba da se obavlja u konsultaciji sa Ukrajinom i predložili su da izaslanik, koji tek treba da bude imenovan, bude ličnost oko koje će biti postignuta opšta saglasnost.

"Moramo biti za pregovaračkim stolom jer su i sami Ukrajinci počeli da pregovaraju. Pa zašto Evropljani ne bi trebalo da pregovaraju?", upitao je Karis.

On se uzdržao od otkrivanja imena, ali je naglasio da izabrani izaslanik treba da dolazi iz velike evropske zemlje i da uživa "kredibilitet sa obje strane".