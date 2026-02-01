Ruski ambasador u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, tvrdi da Srbija neće ostati bez ruskog gasa ni nakon marta i ističe da pregovori o NIS-u napreduju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da nema bilo kakve sumnje da će Srbija i poslije marta imati stabilno snabdijevanje gasom iz Rusije po najpovoljnijoj cijeni. Istakao je da pregovori o NIS-u nisu završeni do kraja, ali da ima pomaka i da cijeli proces ide u pravcu koji svima odgovara.

"To je zasnovano na principijelnom dogovoru i razumijevanju između predsjednika Rusije i Srbije. Naravno, sada se situacija mnogo razlikuje od prethodnih puta kada su potpisivani dugoročni ugovori, imali smo stabilnost energetskog i tržišta gasa, transporta. Sada je realnost drugačija. Mi smo veliki prijatelji, ali nemamo zatvorene oči u uši", rekao je Bocan-Harčenko u intervjuu za Večernje novosti.

Aleksandar Bocan-Harčenko

Izvor: MONDO

Istakao je da je opredjeljenje Srbije članstvo u EU, ali da je sada Brisel odlučio da zabrani trgovinu i snabdijevanje ruskim gasom i da se postavlja pitanje šta će biti ukoliko bude pomaka u evrointegracijama Srbije i ako se od Beograda bude tražilo ispunjenje nekih obaveza, imajući u vidu da je energetika jedna od ključnih sfera na evropskom putu.

Dodao je da je jedno od pitanja koje se u tom kontekstu nameće i šta će biti ukoliko Bugarska, preko koje ide snabdijevanje gasom, kao članica EU, zabrani protok.

"Mislim da su ovakve odluke EU na njihovu štetu, ali to je trenutna realnost", ocijenio je Bocan Harčenko.

"Najvažnije je da Rusija i Srbija imaju stabilne odnose"

Na pitanje šta koči dogovor o dugoročnom aranžmanu između Rusije i Srbije, rekao da je najvažnije u ovom trenutku da dvije zemlje imaju stabilne odnose, kao i da je stabilna isporuka gasom.

"Kada je riječ o sporazumu o gasu, opet, to je stvar pregovarača, ali ne znam zašto se, kada imamo u vidu stabilnost snabijevanja, toliko priča o rokovima ugovora. Razumio bih da postoje sumnje da je odnos kompanije 'Gasprom' drugačiji, ali decenijama unazad imamo potvrde da je riječ o najpouzdanijem, najozbiljnijem partneru Srbije", naveo je Bocan-Harčenko.

Dodao je da je, zahvaljujući povoljnoj cijeni gasa od početka ugovora, Srbija imala oko 300 miliona eura uštede godišnje.

"U pojedinim periodima cijena gasa na tržištu bila je i do dva puta veća od one po kojoj je, po ugovoru, ruski gas isporučivan Srbiji", naglasio je ambasador Rusije u Srbiji.

Istakao je da Rusija nikada neće pitanja poput energetike koristiti za bilo kakav politički pritisak i naveo da ruska strana cijeni to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

"Međutim, to što se niste pridružili tim mjerama prije svega odgovara ekonomskim interesima Srbije", naveo je Bocan-Harčenko. On je rekao da Rusija želi da sarađuje sa Srbijom još više i bolje, ali da uzor nije EU koja, kako je naveo, odavno traži od Srbije da izabere između Moskve i Brisela.

"Trenutni rezultati razgovora o NIS-u se uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije"

Pregovori o Naftnoj industriji Srbije još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i cijeli proces ide u pravcu koji svima odgovara, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Dodao je da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije.

"Ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje i na polju energetike i u svakoj drugoj sferi", naveo je Bocan-Harčenko.

Odgovarajući na pitanje zašto ruska strana nije bila spremna da prihvati ponudu Beograda da otkupi udeo NIS-a, koja je prema tvrdnjama zvaničnika bila znanto viša od one koja se pominje u pregovorima sa MOL-om, rekao je da kada je riječ o detaljima pregovora, to je pitanje za onog ko prodaje kompaniju "Gaspromnjeft", kao i za kupce i akcionare koji su neposredno uključeni u sve faze razgovora.

"Za mene je najvažnije da smo blizu konačnog rezultata", dodao je on. Na pitanje da li odluku američkog OFAK-a da produži licencu NIS-u do 20. februara vidi kao signal da bi američka strana mogla dati zeleno svjetlo za konačan dogovor o prodaji ruskog udjela mađarskom MOL-u ili su komplikacije i dalje veoma moguće, on je odgovorio da je veoma suzdržan.

''Pitanje NIS-a je veoma komplikovano, tu je i OFAK i ne možemo isključiti nijednu pretpostavku. Takav je svijet u kojem živimo. Odluka OFAK-a o produženju licence je dosta značajna, prije svega zbog održavanja funkcionalnosti NIS-a i Rafinerije Pančevo, jer je to industrijski resurs važan za energetsku bezbjednost Srbije u širem smislu. Drugim rečima, imamo tračak nade'', dodao je Harčenko.