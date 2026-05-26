Ekonomista upozorava na rast troškova liječenja, odliv kadra i rizik od udaljavanja od univerzalnog modela zdravstvene zaštite

Crna Gora ni dvadeset godina nakon obnove nezavisnosti nije uspjela da prevaziđe finansijske izazove, odliv medicinskog kadra i neujednačenu dostupnost zdravstvenih usluga, ocijenio je ekonomista Sead Čirgić, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, nekadašnji direktor Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore upozorio je da bez stabilnog modela finansiranja i strateških ulaganja postoji rizik da se zdravstveni sistem postepeno transformiše ka tržišno orijentisanom modelu.

Čirgić je naveo da je zdravstveni sistem od 2006. prošao kroz tri razvojne faze, a kao ključni prelom označio je 2010. godinu, kada je Fond za zdravstveno osiguranje integrisan u državni trezor.

„Dok je BDP Crne Gore u periodu 2010–2019. porastao za više od 50 odsto, budžet zdravstva uvećan je za oko trećinu“, rekao je Čirgić, prenosi portal Vijesti.

On je istakao da su nakon ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje 2022. godine posljedice već vidljive kroz duže liste čekanja, slabiju dostupnost pojedinih usluga i povećanje troškova koje građani sami plaćaju.

Prema njegovim riječima, direktna izdvajanja građana za zdravstvo trenutno čine oko 40 odsto ukupne zdravstvene potrošnje, što je među najvišim stopama u Evropi.

Portal Vijesti prenosi i da je posljednjih godina izražen problem odliva medicinskog kadra, podsjećajući da je samo Klinički centar Crne Gore u posljednje dvije godine napustilo oko 200 medicinskih sestara i tehničara.

Čirgić smatra da su finansijska stabilnost i dugoročna ulaganja ključni preduslovi za očuvanje kvalitetnog i dostupnog zdravstvenog sistema.