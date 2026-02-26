Ambicije EU da zauzme mjesto za pregovaračkim stolom o rješavanju ukrajinskog sukoba su neosnovane, a nedavna odluka o smanjenju osoblja ruske diplomatske misije u Briselu to potvrđuje, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Izvor: Maxim Blinov / Sputnik / Profimedia

"Principijelno je pitanje što nam nije dozvoljeno da se bavimo diplomatskim poslovima, ni sa drugim strankama u EU, ni u kontekstu ukrajinskog rješenja", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Ona je navela da Unija stavlja akcenat isključivo na sankcijama, metodama sile, pritisku, ucjenama i da je to njihov omiljeni pristup.

"Stoga su sve ambicije EU da zauzme bilo kakvo mjesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini potpuno neosnovane", rekla je Zaharova.

Ona je naglasila da visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas prenaglašeno preuzima zasluge za donošenje odluka u vezi sa smanjenjem ruskih diplomatskih misija.

"Kalasova svuda daje izjave o svojim odlukama. Tvrdi da je nespremnost da se tolerišu određene zloupotrebe diplomatskih ovlašćenja opravdana. Brisel bi trebalo da razmisli šta to znači", dodala je Zaharova.

Ona je navela da su čelnici EU krenuli putem podrivanja međunarodnog prava kako bi ga na kraju uništili i na svoju štetu.

"Kao i uvijek, nijedna takva akcija neće ostati bez našeg odgovora."

