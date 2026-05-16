Iran je oštro kritikovao produženje prekida vatre između Izraela i Libana, poručujući da takvi dogovori ne vode stabilnosti u regionu, nakon što je objavljeno da je primirje produženo za još 45 dana.

Američki Stejt department objavio je da su se Izrael i Liban složili da produže prekid vatre za 45 dana. Prema riječima portparola Tomija Pigota, nova runda razgovora između dvije susjedne zemlje održaće se 2. i 3. juna.

Liban pozdravlja produženje i nada se trajnom sporazumu

Libanska delegacija u Vašingtonu pozdravila je današnje produženje primirja, navodeći da ono „otvara politički put ka trajnoj stabilnosti“. U saopštenju su istakli da će Liban nastaviti da konstruktivno učestvuje u pregovorima, uz očuvanje svog suvereniteta i zaštitu bezbjednosti svog naroda.

„Delegacija potvrđuje svoju nepokolebljivu posvećenost postizanju sporazuma kojim se u potpunosti obnavlja nacionalni suverenitet Libana i garantuje bezbjednost i povratak svih njegovih građana“, navodi se u saopštenju.

Kao cilj su naveli pretvaranje zamaha stvorenog prekidom vatre u „sveobuhvatni i trajni sporazum“.

„Radujemo se sljedećim koracima“

Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Lajter rekao je da se „raduje sljedećim koracima“ nakon sporazuma o produženju prekida vatre. Lajter je potom komentarisao američku objavu.

„Mirovni pregovori bili su iskreni i konstruktivni i nastaviće se u dva pravca – bezbjednosnom i političkom. Najvažnija stvar tokom pregovora biće bezbjednost naših građana i naših vojnika“, napisao je.

Iran oštro kritikuje sporazum

Sa druge strane, iranska ambasada u Austriji oštro je kritikovala produženje prekida vatre. Reagujući na saopštenje Stejt departmenta, ambasada se oglasila na platformi X.

„Drugim riječima, izraelskom režimu odobreno je dodatnih 45 dana da nastavi sa svojim zločinima u Libanu. Slobodni su da ubiju još muškaraca, žena i djece i unište još domova“, naveli su.