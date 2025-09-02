Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svetskom ratu, kao i velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posjetu Narodnoj Republici Kini, gdje će na poziv predsjednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Tokom posjete Pekingu, Vučić će se sastati sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike.

Vidi opis Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sletio u Peking: Sastaće se sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lintao Zhang / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lintao Zhang / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lintao Zhang / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.