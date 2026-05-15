Crna Gora nema potrebu da vodi polemike o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u XIX vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

“Istovremeno, želimo jasno da poručimo da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo “razdvajanje od Srbije”. Naprotiv – slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu, nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Upravo zbog toga smatraju da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori.

“Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena Ustavom i zakonima, po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva”, dodaje se.

Prema njihovim riječima, posebno zabrinjava pokušaj da se svako insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu, jeziku, kulturi i istorijskom kontinuitetu predstavi kao akt protiv Srbije ili srpskog naroda.

“Takav pristup nije doprinos pomirenju, već nastavak politike podjela kojoj nema mjesta u savremenoj Evropi. Crna Gora ostaje iskreno posvećena dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom, regionalnoj saradnji i evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Kao država koja je najdalje odmakla u procesu evropske integracije, spremni smo da sa Srbijom podijelimo svoja iskustva, znanje i institucionalnu podršku kako bi i građani Srbije što prije imali izvjesniju evropsku budućnost i punopravno mjesto u evropskoj porodici naroda”, kažu iz Ministarstva.

Vjeruju da odnosi između Crne Gore i Srbije mogu biti najbolji onda kada su zasnovani na međusobnom uvažavanju, ravnopravnosti i odustajanju od retorike prošlosti.

“Stoga je afirmativno za buduće odnose Crne Gore i Srbije što MSP isticanjem prava predsjednika Vučića na lično mišljenje istovremeno šalje poruku da se ograđuje od njegovih stavova. Građanima obje države nije teško da procijene koja strana, u kojem obimu i na koji način daje doprinos dobrosusjedskim odnosima. Na samom kraju njihovog reagovanja nedostaje čestitka Crnoj Gori povodom jubileja obnove nezavisnosti, kao potvrda stavova koje su u istom iznijeli. Opravdano, ukoliko imaju namjeru da to urade u narednih nekoliko dana. Ukoliko ona ipak izostane – Da je vječna Crna Gora i živjela Srbija. Sa srećom Dan Nezavisnosti”, zaključuju iz Ministarstva vanjskih poslova.