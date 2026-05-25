Agencija za audiovizuelne medijske usluge saopštila da je odluka donijeta zbog sadržaja koji, prema ocjeni Savjeta, vrijeđaju dostojanstvo crnogorskog naroda i podstiču govor mržnje.

Agencija za audiovizuelne medijske usluge (AEM) Crne Gore donijela je odluku o privremenoj zabrani reemitovanja programa „Informer TV“ na teritoriji Crne Gore u trajanju od šest mjeseci.

Kako je saopšteno iz Savjeta AEM-a, mjera je izrečena zbog, kako navode, kontinuovanog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira nacionalni identitet Crnogoraca i podstiču govor mržnje i diskriminacija.

Iz Agencije su naveli da je odluka donijeta zbog kršenja Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koja obavezuje emitere da poštuju ljudsko dostojanstvo i osnovna prava građana, kao i da ne emituju sadržaje koji podstiču mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

U saopštenju se ističe da dokumentarni film „Referendum – priča o izmišljenoj slobodi“ nije izolovan slučaj, već dio, kako tvrde, šireg korpusa spornih sadržaja emitovanih na „Informer TV“, čiji je emiter kompanija „Insajder Team“ iz Srbije.