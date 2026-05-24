Žena je u Pforcajmu u Nemačkoj ubila svog partnera, a potom se sama prijavila policiji. Forenzičari i stručnjaci sudske medicine odmah su izašli na lice mjesta i satima prikupljali dokaze i pregledali stan.

Policijska stanica u Pforzheim primila je u subotu uveče, neposredno prije ponoći, iznenađujući i dramatičan telefonski poziv u kojem se 48-godišnja žena hladnokrvno prijavila, navodeći da je upravo oduzela život svom partneru u stanu.

Nakon njenog dramatičnog priznanja, nekoliko policijskih vozila i vozila hitne pomoći odmah se uputilo ka navedenoj adresi u stambenoj zgradi u Ötisheim. Po ulasku u stan, policajci su pronašli tijelo njenog 52-godišnjeg partnera.

Ekipa hitne medicinske pomoći odmah je započela reanimaciju, ali nesrećnom muškarcu nije bilo pomoći i proglašen je mrtvim na licu mjesta.

Osumnjičena 48-godišnjakinja, za koju njemačka policija navodi da je hrvatska državljanka, nije pružala otpor prilikom hapšenja i mirno je dozvolila policiji da joj stavi lisice.

Žrtva preminula usljed „grube sile“

Forenzičari, stručnjaci za očuvanje dokaza i specijalisti sudske medicine odmah su stigli na lice mjesta i satima detaljno pregledali tijelo žrtve i prikupljali dokaze iz stana.

Prema zvaničnim informacijama i prvom saopštenju nadležnog državnog tužilaštva, 52-godišnjak je preminuo od posljedica teških povreda nanesenih „oštrom silom“.

Istražitelji su takođe potvrdili da su žrtva i osumnjičena ranije bili u bliskoj emotivnoj vezi.

Određen pritvor zbog ubistva

Nakon završene prve faze kriminalističke istrage, osumnjičena žena privedena je dežurnom istražnom sudiji. Na zahtjev Državnog tužilaštva, sudija je odmah izdao nalog za pritvor zbog krivičnog djela ubistva.

Nakon saslušanja, žena je uz jake mjere obezbjeđenja prebačena u pritvorsku jedinicu.

Policijska istraga o svim okolnostima tragedije, tačnom toku događaja i motivu zločina i dalje intenzivno traje.